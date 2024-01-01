Захисники за добу знищили 1200 російських солдатів

Захисники за добу знищили 1200 російських солдатів
Від початку вторгнення українські захисники ліквідували близько 547 470 окупантів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.07.24 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 547470 (+1200) осіб,

- танків ‒ 8132 (+9) од,

- бойових броньованих машин ‒ 15600 (+17) од,

- артилерійських систем – 14777 (+65) од,

- РСЗВ – 1115 (+0) од,

- засоби ППО ‒ 878 (+2) од,

- літаків – 360 (+0) од,

- гелікоптерів – 326 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11694 (+26),

- крилаті ракети ‒ 2342 (+6),

- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

- підводні човни ‒ 1 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 19923 (+73) од,

- спеціальна техніка / ‒ 2468 (+4).
Захисники за добу знищили 1200 російських солдатів

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Теги: Росія, Україна, війна
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