Захисники за добу знищили 1200 російських солдатів





Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.07.24 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 547470 (+1200) осіб,



- танків ‒ 8132 (+9) од,



- бойових броньованих машин ‒ 15600 (+17) од,



- артилерійських систем – 14777 (+65) од,



- РСЗВ – 1115 (+0) од,



- засоби ППО ‒ 878 (+2) од,



- літаків – 360 (+0) од,



- гелікоптерів – 326 (+0) од,



- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11694 (+26),



- крилаті ракети ‒ 2342 (+6),



- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,



- підводні човни ‒ 1 (+0) од,



- автомобільної техніки та автоцистерн – 19923 (+73) од,



- спеціальна техніка / ‒ 2468 (+4).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від початку вторгнення українські захисники ліквідували близько 547 470 окупантів.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.- особового складу ‒ близько 547470 (+1200) осіб,- танків ‒ 8132 (+9) од,- бойових броньованих машин ‒ 15600 (+17) од,- артилерійських систем – 14777 (+65) од,- РСЗВ – 1115 (+0) од,- засоби ППО ‒ 878 (+2) од,- літаків – 360 (+0) од,- гелікоптерів – 326 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11694 (+26),- крилаті ракети ‒ 2342 (+6),- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,- підводні човни ‒ 1 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 19923 (+73) од,- спеціальна техніка / ‒ 2468 (+4).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію