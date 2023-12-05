У лікарні помер 20-річний волинянин, який потрапив під вантажний потяг

в Рожищі збив вантажний потяг.



Пацієнт помер зранку 4 липня, розповів Андрій Баран.



П'ять днів хлопець був у реанімації, на штучній вентиляції легень. Лікарям довелося видалити пацієнту селезінку. Також у нього були численні переломи і травма голови.



Що відомо про аварію на переїзді у Рожищі



30 червня орієнтовно о 15:00 на переїзді у місті Рожище вантажний потяг сполученням Ковель-Здолбунів збив 20-річного хлопця.



За даними правоохоронців, перед аварією машиніст потяга подавав хлопцю звуковий сигнал, але через навушники він його не чув. За фактом травмування хлопця відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості за ст. 276 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок отриманих травм в лікарні у Луцьку помер 20-річний хлопець, якого 30 червняПацієнт помер зранку 4 липня, розповів Суспільному лікар-анестезіолог Волинської обласної клінічної лікарніП'ять днів хлопець був у реанімації, на штучній вентиляції легень. Лікарям довелося видалити пацієнту селезінку. Також у нього були численні переломи і травма голови.30 червня орієнтовно о 15:00 на переїзді у місті Рожище вантажний потяг сполученням Ковель-Здолбунів збив 20-річного хлопця.За даними правоохоронців, перед аварією машиніст потяга подавав хлопцю звуковий сигнал, але через навушники він його не чув. За фактом травмування хлопця відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості за ст. 276 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту.

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