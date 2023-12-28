На житловий будинок на Волині впало дерево
Сьогодні, 11:09
Минулої доби чергова варта 13 ДПРЧ селища Маневичі працювала у селі Малий Обзир Гуто-Боровенської громади Камінь-Каширського району.
Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.
Вчора, 3 липня, об 11:10 пенсіонер з села Малий Обзир зателефонував на лінію 101 — чоловік повідомив, що через пориви вітру на його оселю впало дерево й попросив допомоги.
За допомогою бензопили рятувальники розпиляли стовбур і гілля поваленої липи й прибрали з будівлі.
Внаслідок надзвичайної події пошкоджений дах. Перекриття й будівля, на щастя, залишилися цілими.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.
Вчора, 3 липня, об 11:10 пенсіонер з села Малий Обзир зателефонував на лінію 101 — чоловік повідомив, що через пориви вітру на його оселю впало дерево й попросив допомоги.
За допомогою бензопили рятувальники розпиляли стовбур і гілля поваленої липи й прибрали з будівлі.
Внаслідок надзвичайної події пошкоджений дах. Перекриття й будівля, на щастя, залишилися цілими.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На житловий будинок на Волині впало дерево
Сьогодні, 11:09
Хто і як перевіряє декларації чиновників на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 10:50
ISW: Україна формує кілька нових бригад, але не може їх озброїти
Сьогодні, 10:30