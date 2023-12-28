На житловий будинок на Волині впало дерево

На житловий будинок на Волині впало дерево
Минулої доби чергова варта 13 ДПРЧ селища Маневичі працювала у селі Малий Обзир Гуто-Боровенської громади Камінь-Каширського району.

Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.

Вчора, 3 липня, об 11:10 пенсіонер з села Малий Обзир зателефонував на лінію 101 — чоловік повідомив, що через пориви вітру на його оселю впало дерево й попросив допомоги.

За допомогою бензопили рятувальники розпиляли стовбур і гілля поваленої липи й прибрали з будівлі.

Внаслідок надзвичайної події пошкоджений дах. Перекриття й будівля, на щастя, залишилися цілими.


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Теги: НП, Волинь
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