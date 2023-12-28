На житловий будинок на Волині впало дерево





Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.



Вчора, 3 липня, об 11:10 пенсіонер з села Малий Обзир зателефонував на лінію 101 — чоловік повідомив, що через пориви вітру на його оселю впало дерево й попросив допомоги.



За допомогою бензопили рятувальники розпиляли стовбур і гілля поваленої липи й прибрали з будівлі.



Внаслідок надзвичайної події пошкоджений дах. Перекриття й будівля, на щастя, залишилися цілими.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Минулої доби чергова варта 13 ДПРЧ селища Маневичі працювала у селі Малий Обзир Гуто-Боровенської громади Камінь-Каширського району.Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.Вчора, 3 липня, об 11:10 пенсіонер з села Малий Обзир зателефонував на лінію 101 — чоловік повідомив, що через пориви вітру на його оселюй попросив допомоги.За допомогою бензопили рятувальники розпиляли стовбур і гілля поваленої липи й прибрали з будівлі.Внаслідок надзвичайної події пошкоджений дах. Перекриття й будівля, на щастя, залишилися цілими.

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