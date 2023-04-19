Хто і як перевіряє декларації чиновників на Волині. ВІДЕО





Про усе це Миколи Корнелюка.



— Одна із функцій НАЗК – це перевірка декларацій високопосадовців, суддів, правоохоронців та депутатів. На Волині чи виявили неточності чи порушення в цій сфері?



Ми перевіряли декларації посадовців з Волині. Загалом 12 повних перевірок, з яких шість вже завершено. Щодо чотирьох із них порушення виявлено. Щодо двох – по одному працівнику податкової знайдено недостовірні відомості на суму 2,9 млн грн. Ці матеріали спрямовані до правоохоронних органів. Щодо ще одного працівника знайдено незадекларовані активи на суму 1,9 млн грн. Ці матеріали спрямовані до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.



— Не задеклароване майно було? Чи приховане якесь майно — квартиру, маєток, машину? Що це означає?



Це означає, що в декларації не відображені відомості на суму 2,9 млн грн. Це може бути занижена вартість об'єкта нерухомості. Це може бути не відображений об'єкт нерухомості, квартира, комерційні приміщення, транспортний засіб. Тобто, все це відповідним чином кваліфікується.



Перевірки ще шести деклараці тривають.



— Ви сказали, що 12 декларацій проходять повну перевірку. За яким принципом саме 12?



Спочатку здійснюється логічно-арифметичний контроль всіх декларацій, які надходять до реєстру. Після цього формуються вони по рейтингу. Тобто, кожній декларації присвоюється певний рейтинг. І на перевірку йдуть ті, які перебувають в самому топі рейтингу.



— По сумах задекларованого майна? Чи по сумах активів, коли готівки багато? Що це за рейтинг?



Наприклад, якщо в декларації з 'являється актив на велику суму коштів, якого не було в попередніх періодах, звичайно, що система це ідентифікує як певний ризик. Це не говорить, що в суб'єкта в декларуванні вже щось недостовірне. Але система це підсвідчує як певні ризики, і після цього ця декларація може потрапити до перевірки.



Якщо ми повертаємося до тих декларацій, які вже були перевірені, от з шести декларацій тільки дві показали, що дійсно є недостовірне декларування. По чотирьох ми перевірили, і запитань до декларантів не виникло. Тобто, повна перевірка не означає, що людина вже щось недобросовісне декларує. Це лише означає, що система бачить якісь певні проблеми.



— Чи є інформація, скільки волинян не подали декларацію?



Я скажу так, що волиняни дисципліновано ставляться до декларування. В цілому, це хороша область.



— Яка орієнтовно кількість людей займається саме перевіркою декларацій?



Дуже невелика. У нас загалом повними перевірками займається приблизно 35 людей. НАЗК це ж не тільки декларації і ми не можемо виділяти більше людей на цю роботу, тому що тоді інші завдання повноваження не будуть належним чином виконані.



Інституту декларування вже майже 8 років, і більшість службовців навчилися їх заповнювати. Але якщо людина недоброчесна, має якісь статки, вона може їх оформлювати на підставних осіб, чи не показувати в декларації. Коли розпочинається перевірка, завжди людині приходить повідомлення, що до вас розпочинається повна перевірка.



Але є інший спосіб фінансового контролю. Це називається моніторинг способу життя. Це відносно нове. Відмінність полягає в тому, що людина не знає, що щодо неї відбувається моніторинг. Це дозволяє ідентифікувати ті об'єкти, якими суб'єкт декларування користується і не зазначає їх в декларації. А також встановити його спосіб життя, коли його видатки явно не відповідають його доходам.



— Тобто ви будете виїздити на місце, дивитись, на які автівці він/вона їздить, в якому будинку живе?



Працівники НАЗК не наділені можливістю виїжджати на місце і спостерігати. Ми ж не оперативні підрозділи. Ми це можемо робити в співпраці з правоохоронцями. І ми вже почали цей процес, і в нас багато є вже хороших результатів з цього приводу.



— В мережі закупівель "Прозорро" є така інформація, що на Волині цього року на понад 3 мільярди гривень замовлено послуг, матеріалів для будівництва фортифікаційних споруд на українсько-білоруському кордоні. Волинь – друга в Україні після Харківської області щодо обсягів фінансування цієї сфери. Чи там є якісь порушення?



Я на даний момент не можу стверджувати, що там є якісь порушення, але Національне агентство аналізує ці видатки і, наскільки мені відомо, не тільки Національне агентство. Тому цьому обов'язково буде дана оцінка. Суми виділених коштів на певних суб'єктах господарювання з маленьким уставним фондом дає нам підстави починати цей аналіз. Але які будуть результати, я ж вам не можу сказати, бо я не знаю.



— У зоні високого ризику також зараз ТЦК та ВЛК. Чи, зокрема, на Волині проводились перевірки, аналіз?



Проводилися. Щодо Волині проводився моніторинг способів життя волинських службових осіб з ТЦК, але ми не знайшли порушення в їхніх діях.



— Взагалі, які сфери на Волині за рейтингами мають вигляд найкорумпованіших, або як високих ризиків, як ви це називаєте?



В першу чергу, раціональне використання коштів, виділених для фортифікацій. І, друге, традиційно, це сфера лісових ресурсів, тому що Волинь багата лісами, і тут можуть бути, знову ж таки, високі ризики нераціонального їх використання.



— Яка заробітна плата працівників НАЗК?



У працівників НАЗК, на жаль, не дуже висока заробітна плата, якщо її порівнювати з працівниками НАБУ чи Державного бюро розслідування. Вона суттєво нижча. І це якраз і призводить до того, що багато наших працівників, яких ми готуємо, вони потім переходять, намагаються перейти або в НАБУ, або в Державне бюро розслідування.



В законі передбачено статус уповноваженої особи. Уповноважена особа – це та, яка проводить перевірки і складає потім протокол. Тобто в неї робота з підвищеним рівнем відповідальності. Тому в законі передбачено певний коефіцієнт надбавки за цю роботу. І така людина може отримувати від 30 до 45 тисяч гривень. Це залежить від стажу роботи. Інші працівники отримують менше.



— Ви волинянин. Щодо Волині, чи є якісь особливі трепетні відчуття? Тут ви народились, жили довгий час.



Дуже неприємно, коли я бачу негативне, що стосується Волині. Але це ж не означає, що ми на це не будемо реагувати. Закон один для всіх. Але, звичайно, мені як волинянину хотілося б, щоб Волинь була винятково в хороших трендах, позитивних.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині впродовж двох днів перебувала делегація із Національного агентства з питань запобігання корупції. Що перевіряли та чи виявили корупційні правопорушення?Чи достатньо працівників в НАЗК та яку зарплату отримують фахівці та керівники?Про усе це Суспільне запитувало в заступника голови агенстваМи перевіряли декларації посадовців з Волині. Загалом 12 повних перевірок, з яких шість вже завершено. Щодо чотирьох із них порушення виявлено. Щодо двох – по одному працівнику податкової знайдено недостовірні відомості на суму 2,9 млн грн. Ці матеріали спрямовані до правоохоронних органів. Щодо ще одного працівника знайдено незадекларовані активи на суму 1,9 млн грн. Ці матеріали спрямовані до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.Це означає, що в декларації не відображені відомості на суму 2,9 млн грн. Це може бути занижена вартість об'єкта нерухомості. Це може бути не відображений об'єкт нерухомості, квартира, комерційні приміщення, транспортний засіб. Тобто, все це відповідним чином кваліфікується.Перевірки ще шести деклараці тривають.Спочатку здійснюється логічно-арифметичний контроль всіх декларацій, які надходять до реєстру. Після цього формуються вони по рейтингу. Тобто, кожній декларації присвоюється певний рейтинг. І на перевірку йдуть ті, які перебувають в самому топі рейтингу.Наприклад, якщо в декларації з 'являється актив на велику суму коштів, якого не було в попередніх періодах, звичайно, що система це ідентифікує як певний ризик. Це не говорить, що в суб'єкта в декларуванні вже щось недостовірне. Але система це підсвідчує як певні ризики, і після цього ця декларація може потрапити до перевірки.Якщо ми повертаємося до тих декларацій, які вже були перевірені, от з шести декларацій тільки дві показали, що дійсно є недостовірне декларування. По чотирьох ми перевірили, і запитань до декларантів не виникло. Тобто, повна перевірка не означає, що людина вже щось недобросовісне декларує. Це лише означає, що система бачить якісь певні проблеми.Я скажу так, що волиняни дисципліновано ставляться до декларування. В цілому, це хороша область.Дуже невелика. У нас загалом повними перевірками займається приблизно 35 людей. НАЗК це ж не тільки декларації і ми не можемо виділяти більше людей на цю роботу, тому що тоді інші завдання повноваження не будуть належним чином виконані.Інституту декларування вже майже 8 років, і більшість службовців навчилися їх заповнювати. Але якщо людина недоброчесна, має якісь статки, вона може їх оформлювати на підставних осіб, чи не показувати в декларації. Коли розпочинається перевірка, завжди людині приходить повідомлення, що до вас розпочинається повна перевірка.Але є інший спосіб фінансового контролю. Це називається моніторинг способу життя. Це відносно нове. Відмінність полягає в тому, що людина не знає, що щодо неї відбувається моніторинг. Це дозволяє ідентифікувати ті об'єкти, якими суб'єкт декларування користується і не зазначає їх в декларації. А також встановити його спосіб життя, коли його видатки явно не відповідають його доходам.Працівники НАЗК не наділені можливістю виїжджати на місце і спостерігати. Ми ж не оперативні підрозділи. Ми це можемо робити в співпраці з правоохоронцями. І ми вже почали цей процес, і в нас багато є вже хороших результатів з цього приводу.Я на даний момент не можу стверджувати, що там є якісь порушення, але Національне агентство аналізує ці видатки і, наскільки мені відомо, не тільки Національне агентство. Тому цьому обов'язково буде дана оцінка. Суми виділених коштів на певних суб'єктах господарювання з маленьким уставним фондом дає нам підстави починати цей аналіз. Але які будуть результати, я ж вам не можу сказати, бо я не знаю.Проводилися. Щодо Волині проводився моніторинг способів життя волинських службових осіб з ТЦК, але ми не знайшли порушення в їхніх діях.В першу чергу, раціональне використання коштів, виділених для фортифікацій. І, друге, традиційно, це сфера лісових ресурсів, тому що Волинь багата лісами, і тут можуть бути, знову ж таки, високі ризики нераціонального їх використання.У працівників НАЗК, на жаль, не дуже висока заробітна плата, якщо її порівнювати з працівниками НАБУ чи Державного бюро розслідування. Вона суттєво нижча. І це якраз і призводить до того, що багато наших працівників, яких ми готуємо, вони потім переходять, намагаються перейти або в НАБУ, або в Державне бюро розслідування.В законі передбачено статус уповноваженої особи. Уповноважена особа – це та, яка проводить перевірки і складає потім протокол. Тобто в неї робота з підвищеним рівнем відповідальності. Тому в законі передбачено певний коефіцієнт надбавки за цю роботу. І така людина може отримувати від 30 до 45 тисяч гривень. Це залежить від стажу роботи. Інші працівники отримують менше.Дуже неприємно, коли я бачу негативне, що стосується Волині. Але це ж не означає, що ми на це не будемо реагувати. Закон один для всіх. Але, звичайно, мені як волинянину хотілося б, щоб Волинь була винятково в хороших трендах, позитивних.

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