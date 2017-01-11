На Житомирщині через падіння уламків дронів загорівся будинок





Про це Віталій Бунечко.



Вночі під час повітряної атаки сили протиповітряної оборони над територією Житомирщини, за попередньою інформацією, знищили три дрони-камікадзе.



"Через падіння уламків виникла пожежа в одному з приватних будинків, яку оперативно ліквідувала ДСНС. Внаслідок пожежі постраждала жінка, яку госпіталізовано до лікарні. Ій надається необхідна допомога", - зазначив очільник ОДА.



Нагадаємо, що вночі, 4 липня, сили протиповітряної оборони збили 21 із 22 російських ударних дронів у межах Київської, Чернігівської, Житомирської, Сумської, Дніпропетровської та Полтавської областей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні вночі, 4 липня, у Житомирській області внаслідок падіння уламків російських дронів виникла пожежа у приватному будинку.Про це повідомив голова Житомирської обласної військової державної адміністраціїВночі під час повітряної атаки сили протиповітряної оборони над територією Житомирщини, за попередньою інформацією, знищили три дрони-камікадзе."Через падіння уламків виникла пожежа в одному з приватних будинків, яку оперативно ліквідувала ДСНС. Внаслідок пожежі постраждала жінка, яку госпіталізовано до лікарні. Ій надається необхідна допомога", - зазначив очільник ОДА.Нагадаємо, що вночі, 4 липня, сили протиповітряної оборони збили 21 із 22 російських ударних дронів у межах Київської, Чернігівської, Житомирської, Сумської, Дніпропетровської та Полтавської областей.

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