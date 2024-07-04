Армія рф вбила двох цивільних у Запорізькій області

Армія рф вбила двох цивільних у Запорізькій області
Чоловік та жінка загинули внаслідок ворожих обстрілів Василівського та Пологівського районів Запорізької області. Ще одного чоловіка поранено внаслідок російських атак по Запорізькому району.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише LB.ua.

Впродовж доби окупанти завдали 391 удар по 10 населених пунктах Запорізької області.

Війська рф здійснили 2 авіаційні удари по Новоандріївці.

177 БпЛА різної модифікації атакували Червонодніпровку, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку, Успенівку та Новопавлівку.

12 обстрілів РСЗВ накрили Роботине та Новоандріївку.

200 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Плавнів.

Надійшло 12 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

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Теги: Україна, росія, війна
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