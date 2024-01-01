Вночі ППО збила 21 із 22 запущених росією дронів





Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.



Він зазначив, що вночі противник атакував 22-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136».



Ворожі дрони летіли із Курської області росії.



В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами, розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони та засобами РЕБ Повітряних Сил ЗС України збито 21 «шахед» у межах Київської, Чернігівської, Житомирської, Сумської, Дніпропетровської та Полтавської областей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В ніч на 4 липня українська протиповітряна оборона збила 21 ворожий "шахед" у межах шести областей.Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенантВін зазначив, що вночі противник атакував 22-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136».Ворожі дрони летіли із Курської області росії.В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами, розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони та засобами РЕБ Повітряних Сил ЗС України збито 21 «шахед» у межах Київської, Чернігівської, Житомирської, Сумської, Дніпропетровської та Полтавської областей.

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