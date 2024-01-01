США оголосили про новий пакет допомоги для України: яка сума та що до нього увійде
Сьогодні, 08:20
У Білому домі 3 липня оголосили про новий пакет допомоги для України на суму 150 мільйонів доларів. До нього увійдуть, зокрема, ракети для української ППО, HIMARS та артилерійські снаряди.
Про це повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, передає ТСН.
Що увійде до пакета
За словами Жан-П'єр, до нового пакета увійдуть:
- ракети для українських систем ППО;
- боєприпаси для артилерії;
- ракетні комплекси;
- артилерійські снаряди;
- інші критичні засоби.
Крім того, закладено фінансування, яке Міноборони США використає для закупівлі перехоплювачів для Patriot та NASAMS. Воно складатиме приблизно 2,2 мільярда доларів. Головна мета – допомогти захистити українських військових та наші міста від повітряних нападів із боку Росії.
"Маємо пакет військової допомоги Україні на 2,3 мільярда доларів від США.150 мільйонів підуть на зброю із запасів Пентагону. Інші гроші підуть на зміцнення ППО та озброєння. Дякуємо союзникам", – відреагував на допомогу голова ОПУ Андрій Єрмак.
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Про це повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, передає ТСН.
Що увійде до пакета
За словами Жан-П'єр, до нового пакета увійдуть:
- ракети для українських систем ППО;
- боєприпаси для артилерії;
- ракетні комплекси;
- артилерійські снаряди;
- інші критичні засоби.
Крім того, закладено фінансування, яке Міноборони США використає для закупівлі перехоплювачів для Patriot та NASAMS. Воно складатиме приблизно 2,2 мільярда доларів. Головна мета – допомогти захистити українських військових та наші міста від повітряних нападів із боку Росії.
"Маємо пакет військової допомоги Україні на 2,3 мільярда доларів від США.150 мільйонів підуть на зброю із запасів Пентагону. Інші гроші підуть на зміцнення ППО та озброєння. Дякуємо союзникам", – відреагував на допомогу голова ОПУ Андрій Єрмак.
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