Економічне бронювання: що про це думає народний депутат з Волині

Дмитро Наталуха та низка інших депутатів зареєстрували законопроєкт, який передбачає запровадження так званого економічного бронювання. Згодом вони ж зареєстрували два альтернативні документи.



Основний законопроєкт передбачає бронювання спеціалістів, яких важко замінити, за умови сплати за них підвищеного військового збору – по 20,4 тис грн на місяць. В альтернативних документах пропонуються інші моделі.



У першому – бронювання відбуватиметься за умови отримання працівником офіційної зарплати понад 36 336 грн (сума податків та зборів, сплачена з таких доходів, становить близько 14,5 тис грн). У другому – 36 336 грн зарплати для найманого працівника або 20,4 тис грн військового збору для ФОП.



Журналісти Вячеслава Рубльова стосовно економічного бронювання.



«Вважаю, що бронювання автоматично повинно бути присутнє на підприємствах, які входять до стратегічної галузі економіки країни. Зараз потужні підприємства відчувають шалений кандровий голод на працівників вузьких спеціальностей. До прикладу, заводи, які проводять діяльність у важкій промисловості, є істотна нестача робітників на будівельних майданчиках – а це 40%.



У підприємствах легкої промисловості не вистачає комплектувальників, вантажників, електрозварювальників, механіків, слюсарів-ремонтників, водіїв вантажних автомобілів, трактористів і комбайнерів, інженерів.



На мою думку, система та процедура бронювання має бути відкритою та прозорою, перелік стратегічних галузей, де бронюють працівників – чітким та зрозумілим. Якщо ж підприємство, яке не входить до переліку стратегічних, вважає за доцільне забронювати працівника та має фінансову можливість для цього – це право підприємства», - сказав Вячеслав Рубльов у коментарі ВСН.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У червні голова парламентського комітету з питань економічного розвиткута низка інших депутатів зареєстрували законопроєкт, який передбачає запровадження так званого економічного бронювання. Згодом вони ж зареєстрували два альтернативні документи.Основний законопроєкт передбачає бронювання спеціалістів, яких важко замінити, за умови сплати за них підвищеного військового збору – по 20,4 тис грн на місяць. В альтернативних документах пропонуються інші моделі.У першому – бронювання відбуватиметься за умови отримання працівником офіційної зарплати понад 36 336 грн (сума податків та зборів, сплачена з таких доходів, становить близько 14,5 тис грн). У другому – 36 336 грн зарплати для найманого працівника або 20,4 тис грн військового збору для ФОП.Журналісти ВСН поцікавилися міркуваннями народного депутата з Волині від партії «Слуга народу»стосовно економічного бронювання.«Вважаю, що бронювання автоматично повинно бути присутнє на підприємствах, які входять до стратегічної галузі економіки країни. Зараз потужні підприємства відчувають шалений кандровий голод на працівників вузьких спеціальностей. До прикладу, заводи, які проводять діяльність у важкій промисловості, є істотна нестача робітників на будівельних майданчиках – а це 40%.У підприємствах легкої промисловості не вистачає комплектувальників, вантажників, електрозварювальників, механіків, слюсарів-ремонтників, водіїв вантажних автомобілів, трактористів і комбайнерів, інженерів.На мою думку, система та процедура бронювання має бути відкритою та прозорою, перелік стратегічних галузей, де бронюють працівників – чітким та зрозумілим. Якщо ж підприємство, яке не входить до переліку стратегічних, вважає за доцільне забронювати працівника та має фінансову можливість для цього – це право підприємства», - сказав Вячеслав Рубльов у коментарі ВСН.

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