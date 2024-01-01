Резерв+: у Міноборони вразили цифрою, скільки українців оновили свої дані у застосунку

Від 18 травня, коли розпочав роботу застосунок "Резерв+", свої дані у ньому оновило 2 мільйони українців.Про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко, передає пресслужба оборонного відомства."Вже 2 мільйони українців оновили свої дані у "Резерві+". Без втрати часу й очікування. Кількість людей, що оновлює дані, продовжує зростати щодня. Ми порахували: якщо б 2 мільйони пішли одночасно оновлювати дані у всі ТЦК в Україні, то це б зайняло понад 235 днів", - розповіла вона.У відомстві нагадали, що оновлення даних через застосунок займає лише кілька хвилин.За даними Міноборони, " Резерв+" став першим місцем, куди українці звертаються для оновлення даних. На другому місці - ЦНАПи, на третьому - ТЦК та СП.