Резерв+: у Міноборони вразили цифрою, скільки українців оновили свої дані у застосунку

Резерв+: у Міноборони вразили цифрою, скільки українців оновили свої дані у застосунку
Від 18 травня, коли розпочав роботу застосунок "Резерв+", свої дані у ньому оновило 2 мільйони українців.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко, передає пресслужба оборонного відомства.

"Вже 2 мільйони українців оновили свої дані у "Резерві+". Без втрати часу й очікування. Кількість людей, що оновлює дані, продовжує зростати щодня. Ми порахували: якщо б 2 мільйони пішли одночасно оновлювати дані у всі ТЦК в Україні, то це б зайняло понад 235 днів", - розповіла вона.

У відомстві нагадали, що оновлення даних через застосунок займає лише кілька хвилин.

За даними Міноборони, " Резерв+" став першим місцем, куди українці звертаються для оновлення даних. На другому місці - ЦНАПи, на третьому - ТЦК та СП.

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Теги: Мобілізація, війна
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