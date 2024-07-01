ISW: Україна формує кілька нових бригад, але не може їх озброїти





Про це пише



"Своєчасна та належна безпекова допомога Заходу продовжує залишатися вирішальним фактором, що визначає, коли та в якому масштабі українські сили зможуть кинути виклик ініціативі на полі бою та проводити важливі з оперативної точки зору контрнаступальні операції в майбутньому", - йдеться в повідомленні.



Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Bloomberg, опублікованому 3 липня, заявив, що українські сили перебувають у кращому положенні щодо живої сили, ніж кілька місяців тому, і що здатність України проводити майбутню контрнаступальну операцію залежить від оснащення бригад важкою технікою, наприклад як бойові механізовані машини, бронетранспортери, танки та важка артилерія (імовірно, йдеться про щонайменше 10 запланованих нових українських бригад).



Командир української бригади, яка діяла поблизу Часового Яру, надав подібну оцінку на тактичному рівні, заявивши, що українські сили в зоні його операційній зоні більше потребують боєприпасів, ніж живої сили.



Зеленський заявив, що військова техніка надто довго прибуває на фронт, однак повторив свої коментарі про те, як повільне надходження американської безпекової допомоги ускладнює зусилля України з оснащення резервних бригад достатньою мірою, щоб залучити їх до оборонних операцій.



Останніми місяцями українські ЗМІ постійно наголошували на відсутності достатньої кількості матеріальних засобів для оснащення всіх нових українських бригад, які зараз формуються.



Поточні звіти також свідчать про те, що Україна не зможе повністю оснастити всі бригади без прибуття додаткової допомоги з Заходу.



Здатність України проводити значущі в оперативному відношенні контрнаступальні операції у обраний нею час має вирішальне значення, щоб уникнути затягування війни.



Україна не має часу та гнучкості чекати на безпекову допомогу Заходу для оснащення нових підрозділів. Російські війська, ймовірно, зараз намагаються використати ініціативу на полі бою, щоб спробувати змусити Україну залучити живу силу та техніку до поточних оборонних операцій і не дати Україні накопичити вирішальний особовий склад і ресурси, необхідні для перехоплення ініціативи.



Ключові висновки ISW за 3 липня:



Україна вирішує свої кадрові проблеми і формує кілька нових бригад, але запізнілі і недостатні поставки західних озброєнь, ймовірно, не дозволять Україні оснастити всі ці нові бригади. Своєчасна і належна західна безпекова допомога продовжує залишатися вирішальним фактором, що визначає, коли і в якому масштабі українські сили зможуть перехопити ініціативу на полі бою і провести операційно значущі контрнаступальні операції в майбутньому.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна вирішує свої проблеми з живою силою та формує кілька нових бригад, але затримка та недостатність поставок західної зброї, ймовірно, не дозволить Україні оснастити ці нові бригади.Про це пише Українська правда з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW)."Своєчасна та належна безпекова допомога Заходу продовжує залишатися вирішальним фактором, що визначає, коли та в якому масштабі українські сили зможуть кинути виклик ініціативі на полі бою та проводити важливі з оперативної точки зору контрнаступальні операції в майбутньому", - йдеться в повідомленні.Президент Українив інтерв'ю Bloomberg, опублікованому 3 липня, заявив, що українські сили перебувають у кращому положенні щодо живої сили, ніж кілька місяців тому, і що здатність України проводити майбутню контрнаступальну операцію залежить від оснащення бригад важкою технікою, наприклад як бойові механізовані машини, бронетранспортери, танки та важка артилерія (імовірно, йдеться про щонайменше 10 запланованих нових українських бригад).Командир української бригади, яка діяла поблизу Часового Яру, надав подібну оцінку на тактичному рівні, заявивши, що українські сили в зоні його операційній зоні більше потребують боєприпасів, ніж живої сили.Зеленський заявив, що військова техніка надто довго прибуває на фронт, однак повторив свої коментарі про те, як повільне надходження американської безпекової допомоги ускладнює зусилля України з оснащення резервних бригад достатньою мірою, щоб залучити їх до оборонних операцій.Останніми місяцями українські ЗМІ постійно наголошували на відсутності достатньої кількості матеріальних засобів для оснащення всіх нових українських бригад, які зараз формуються.Поточні звіти також свідчать про те, що Україна не зможе повністю оснастити всі бригади без прибуття додаткової допомоги з Заходу.Здатність України проводити значущі в оперативному відношенні контрнаступальні операції у обраний нею час має вирішальне значення, щоб уникнути затягування війни.Україна не має часу та гнучкості чекати на безпекову допомогу Заходу для оснащення нових підрозділів. Російські війська, ймовірно, зараз намагаються використати ініціативу на полі бою, щоб спробувати змусити Україну залучити живу силу та техніку до поточних оборонних операцій і не дати Україні накопичити вирішальний особовий склад і ресурси, необхідні для перехоплення ініціативи.Україна вирішує свої кадрові проблеми і формує кілька нових бригад, але запізнілі і недостатні поставки західних озброєнь, ймовірно, не дозволять Україні оснастити всі ці нові бригади. Своєчасна і належна західна безпекова допомога продовжує залишатися вирішальним фактором, що визначає, коли і в якому масштабі українські сили зможуть перехопити ініціативу на полі бою і провести операційно значущі контрнаступальні операції в майбутньому.

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