У Ковелі п'яний водій без прав втікав від патрульних і злетів у кювет

У Ковелі нетверезий водій втікав від патрульних: на нього склали адмінматеріали.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Сьогодні, 4 липня, близько опівночі на вулиці Ольжича патрульні помітили автомобіль марки Ford Fiesta, який рухався під час дії комендантської години.Поліцейські миттєво увімкнули проблискові маячки, щоб зупинити легковик, однак водій проігнорував та продовжував набирати швидкість, порушуючи ПДР.Невдовзі інспектори наздогнали авто. На місці події з’ясувалося, що керманич не впорався з керуванням та злетів з дороги у кювет.Під час спілкування патрульні помітили у водія ознаки алкогольного спʼяніння. Проте громадянин категорично відмовився від проходження огляду. Також з’ясувалося, що 28-річний керманич ніколи не отримував посвідчення водія.