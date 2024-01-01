Коли на Волині закінчаться дощі: відповідь синоптиків

Коли на Волині закінчаться дощі: відповідь синоптиків
Холодний фронт, який приніс на Волинь дощі і зниження температури і діє в області із 2 липня, затримається ще на два.

Про це пише Суспільне.

Дощитиме також 4 і 5 липня. Згодом на Волинь повернеться тепло, розповів черговий синоптик обласного гідрометеоцентру Василь Климюк.

"З 6 липня знову очікується влив високого тиску і опади припиняться, температура повітря буде збільшуватися до 30° тепла. Лише 8 липня вдень очікуємо короткочасний дощ з грозою", — зазначив синоптик.

Зі слів Василя Климюка увесь наступний тиждень (з 8 по 12 липня — ред.) в Луцьку та області утримуватиметься спекотна погода без істотних опадів.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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