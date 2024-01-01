У Луцьку – аварійне вимкнення електроенергії, змінили рух тролейбусів

Рух громадського електротранспорту в обласному центрі Волині сьогодні, 4 липня, змінили через аварійнеПро це у фейсбуці повідомила Луцька міськрада.У зв'язку з аварійним вимкненням електроенергії на тяговій підстанції № 5, сьогодні, 4 липня, з 13:00 до початку подачі електроенергії (орієнтовно 16:00) рух тролейбусів по маршрутах буде відбуватись:Маршрут № 1 “СКФ “Україна”—Карбишева” та Маршрут № 2 “ Новий ринок-Карбишева” рух тролейбусів буде здійснюватись по пр. Волі — вул. Рівненській до готельного комплексу “Околиця”.Маршрут №3 “Лісництво—с.Гаразджа” , маршрут № 4 “Залізничний вокзал-Вересневе” та маршрут 4-а “Залізничний вокзал-Вересневе” (через вулицю Потебні)(1 тролейбус) - без змін;Маршрут №5 “Цегельний завод—Карбишева” рух припинено.Маршрут №12 “Володимирська—Карбишева”. Тролейбуси по маршруту рухатимуться (Володимирська — Ковельська —Глушець —Паркова —Волі—Драмтеатр—Б.Хмельницького).Маршрут № 15 “ЦУМ - пр.Молоді - ЦУМ” та маршрут № 15-а “ЦУМ - пр.Молоді - ЦУМ” - рух припиняється і буде відновлено після подачі електроенергії.