У Луцьку судили солдата, який втік із військової частини

У Луцьку судили солдата, який втік із військової частини
Луцький міськрайонний суд виніс вирок мобілізованому солдату Олександру Ш. за самовільне залишення військової частини. Обвинувачений без відома керівництва двічі їздив додому, де проводив час на власний розсуд.

За це йому призначили 5 років позбавлення волі, повідомляє ZAXID.NET з посиланням на вирок суду.

Мобілізований Олександр Ш. проходив службу в Повітряних силах ЗСУ з 27 лютого 2022 року. Вперше обвинувачений втік із частини 16 травня 2023 року й самостійно повернувся через чотири тижні – 12 червня. Вдруге він поїхав без відома керівництва додому 10 серпня 2023 року, де перебував до 15 квітня 2024 року.

У суді Олександр Ш. свою вину визнав і виявив бажання продовжити військову службу.

Суддя Алла Полюшко визнала солдата винним за ч. 5 ст. 407 КК України (самовільне залишення військової частини без поважних причин в умовах воєнного стану) й призначила покарання – п’ять років позбавлення волі. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

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Теги: суд, Волинь
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