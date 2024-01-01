«Про контрнаступ говорити зарано: маємо 14 неукомплектованих бригад», – Зеленський

Україна має 14 неукомплектованих бригад. Контрнаступ розпочнеться тоді, коли Сили оборони отримають усю обіцяну допомогу.



Про це повідомляє Володимира Зеленського в інтерв'ю Bloomberg.



Як відзначив президент, наразі ситуація є проблемною, але не патовою.



Зеленський відзначив, що Київ вдячний Конгресу Сполучених Штатів Америки (США) за надання підтримки, втім Україна не може говорити про контрнаступальні дії тоді, коли уся допомога не прийшла. Сьогодні ж Сили оборони зосереджені на тому, щоб захистити території від ворога.



Відповідаючи на питання, чи відбудеться контрнаступ України у 2024 або ж 2025 році, президент заявив, що Сили оборони підуть в наступ тоді, коли отримають усю обіцяну допомогу з боку США та європейських союзників.



"Я не знаю (графік, - ред.), ніхто не знає. На жаль. І це найбільша трагедія цієї війни. Між рішенням і реальним фактом у нас на жаль дуже довго", - відзначив він.



Як пояснив президент, росія користується тим, що Україна довго очікує на допомогу. Зокрема завдяки публічним заявам ворог проінформований про те, що Київ може готуватись до контрнаступу, або ж про те, в яку частину країни піде та, чи інша зброя. Це ускладнює можливість зробити для ворога "сюрприз".



Чи достатньо особового складу



"Складно говорити про людей. Солдати завжди кажуть, що їх недостатньо. Цивільні завжди кажуть, що вже в нас забагато людей в армії. Але станом на сьогодні ситуація значно краща, ніж була попередні три місяці. Номер один це обладнання", - відзначив президент.



Допомога Україні від США



Від початку повномасштабного вторгнення США є одними з головних союзників України у її боротьбі з російською агресією. Штати підтримують Київ не лише у гуманітарній та фінансовій сферах, але й у військовій. Як приклад, 7 червня, Вашингтон оголосив про пакет допомоги Україні на 225 млн доларів.



Зокрема вчора, 3 липня, Штати оголосили пакет, який містить дві суми - 150 млн доларів та 2,2 млрд доларів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Наразі. Контрнаступ розпочнеться тоді, коли Сили оборони отримають усю обіцяну допомогу.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президентав інтерв'ю Bloomberg.Як відзначив президент, наразіЗеленський відзначив, що Київ вдячний Конгресу Сполучених Штатів Америки (США) за надання підтримки, втім Україна не може говорити про контрнаступальні дії тоді, коли уся допомога не прийшла. Сьогодні ж Сили оборони зосереджені на тому, щоб захистити території від ворога.Відповідаючи на питання, чи відбудеться контрнаступ України у 2024 або ж 2025 році, президент заявив, що Сили оборони підуть в наступ тоді, коли отримають усю обіцяну допомогу з боку США та європейських союзників."Я не знаю (графік, - ред.), ніхто не знає. На жаль. І це найбільша трагедія цієї війни. Між рішенням і реальним фактом у нас на жаль дуже довго", - відзначив він.Як пояснив президент, росія користується тим, що Україна довго очікує на допомогу. Зокрема завдяки публічним заявам ворог проінформований про те, що Київ може готуватись до контрнаступу, або ж про те, в яку частину країни піде та, чи інша зброя. Це ускладнює можливість зробити для ворога "сюрприз"."Складно говорити про людей. Солдати завжди кажуть, що їх недостатньо. Цивільні завжди кажуть, що вже в нас забагато людей в армії. Але станом на сьогодні ситуація значно краща, ніж була попередні три місяці. Номер один це обладнання", - відзначив президент.Від початку повномасштабного вторгнення США є одними з головних союзників України у її боротьбі з російською агресією. Штати підтримують Київ не лише у гуманітарній та фінансовій сферах, але й у військовій. Як приклад, 7 червня, Вашингтон оголосив про пакет допомоги Україні на 225 млн доларів.Зокрема вчора, 3 липня, Штати оголосили пакет, який містить дві суми - 150 млн доларів та 2,2 млрд доларів.

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