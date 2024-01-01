Екскерівниця Червоного Хреста у Києві поцупила гуманітарку на мільйони

Правоохоронці повідомили про підозру ексголові Печерської організації Червоного Хреста у Києві. Мова йде про нестачу гуманітарної допомоги на 3,6 мільйона гривень.Про це у телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру колишній голові Печерської районної організації Київської міської організації Товариства Червоного Хреста України за фактомв особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).Про факти можливого привласнення гуманітарної допомоги стало відомо від працівників Київської міської організації Червоного Хреста, які звернулись до правоохоронних органів з відповідною інформацією.За даними слідства, колишня голова Печерської райорганізації Червоного Хреста, зловживаючи службовим становищем, привласнила гуманітарну допомогу на суму майже 3,6 млн грн. Зокрема, зникли продуктові набори, постільна білизна, ковдри, матраци, інвалідні візки, бинти, гумові рукавички, шприци.Також встановлено, що колишній волонтер цієї організації, діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, продавав підроблені посвідчення волонтерів Червоного Хреста. Чоловік незаконно використовував символіку організації на власному автомобілі.Під час обшуків за місцем проживання екскерівниці, в офісі та автомобілі виявлено і вилучено гуманітарну допомогу на суму понад 1 млн грн. Її передано для зберігання до Київської міської організації Товариства Червоного Хреста України.У колишнього волонтера під час обшуку вилучено, документи, які підтверджують незаконну видачу понад 300 підроблених посвідчень працівників-волонтерів Печерської районної організації Червоного Хреста, підроблені посвідчення волонтерів, а також амфетамін. Крім того, колишній волонтер організації незаконно використовував символіку Червоного Хреста на власному автомобілі.Йому повідомлено про підозру у шахрайстві, підробленні та збуті посвідчень волонтера, незаконному використанні символіки Червоного Хреста та незаконному зберігання амфетаміну (ч. 2 ст. 190, ч. 3, 4 ст. 358, ст. 445, ч. 1 ст. 309 КК України).Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.Досудове розслідування - СУ УП ГУНП у м. Києві, оперативний супровід - УСР у м. Києві ДСР НП України.