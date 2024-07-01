Росія вивозить корисні копалини з окупованих частин України





Про це пише



Як стверджують у британському відомстві, українська влада вже неодноразово звертала увагу на цей грабунок.



"Залізна руда, вугілля, титан, уран, марганець, золото та літій присутні в Україні, майже напевно їх поклади є бажаною ціллю для росії, яка також шукає шляхи знекровити українську економіку, позбавляючи її доступу до ресурсів і руйнуючи інфраструктуру", – йдеться в огляді.



Як стверджує британська розвідка, однією з причин того, що росія намагається покращити транспортну інфраструктуру на окупованих частинах України є те, що вона хоче видобути якнайбільше українських мінералів.



Зокрема, у відомстві згадали заяви окупантів про будівництво дорожньої та залізничної інфраструктури в Запорізькій області з метою зв’язати регіон з росією. Аналітики кажуть, що це слугує не тільки військовій меті, а й вивезенню зерна та мінералів.



Як приклад в огляді наводять видобуток залізної руди і її вивезення в районі Дніпрорудного у Запорізькій області.



"Потяги їдуть через Крим і Керченський міст у росію. Ця активність не позбавлена ризику, оскільки потяги їдуть через райони, де спостерігається висока активність українських партизанів", – йдеться в огляді.



У попередньому огляді розвідка Британії стверджувала, що у росії вдаються до правового переслідування мігрантів, в основному з Центральної Азії, щоб змусити їх вступити у збройні сили та воювати в Україні.



Також розвідка оцінила ризики для російського уряду у зв’язку з практикою відправляти в’язнів на війну проти України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За даними Британської розвідки, росія вивозить через Керченський міст корисні копалини й мінерали з тимчасово окупованих територій України.Про це пише "Європейська правда" Як стверджують у британському відомстві, українська влада вже неодноразово звертала увагу на цей грабунок."Залізна руда, вугілля, титан, уран, марганець, золото та літій присутні в Україні, майже напевно їх поклади є бажаною ціллю для росії, яка також шукає шляхи знекровити українську економіку, позбавляючи її доступу до ресурсів і руйнуючи інфраструктуру", – йдеться в огляді.Як стверджує британська розвідка, однією з причин того, що росія намагається покращити транспортну інфраструктуру на окупованих частинах України є те, що вона хоче видобути якнайбільше українських мінералів.Зокрема, у відомстві згадали заяви окупантів про будівництво дорожньої та залізничної інфраструктури в Запорізькій області з метою зв’язати регіон з росією. Аналітики кажуть, що це слугує не тільки військовій меті, а й вивезенню зерна та мінералів.Як приклад в огляді наводять видобуток залізної руди і її вивезення в районі Дніпрорудного у Запорізькій області."Потяги їдуть через Крим і Керченський міст у росію. Ця активність не позбавлена ризику, оскільки потяги їдуть через райони, де спостерігається висока активність українських партизанів", – йдеться в огляді.У попередньому огляді розвідка Британії стверджувала, що у росії вдаються до правового переслідування мігрантів, в основному з Центральної Азії, щоб змусити їх вступити у збройні сили та воювати в Україні.Також розвідка оцінила ризики для російського уряду у зв’язку з практикою відправляти в’язнів на війну проти України.

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