Ситуація на фронті не патова, але проблемна, - Зеленський
Сьогодні, 15:20
Президент України Володимир Зеленський каже, що ситуація на фронті не патова, але проблемна.
Про це він розповів в інтерв’ю виданню Блумберг.
Її можна вирішити, але потрібна необхідна кількість зброї та інструментів.
Зеленський зауважив, що наразі в ЗСУ є 14 бригад, які не мають зброї, адже вона ще не прибула від західних союзників.
«У нас є бажання <контрнаступу>, а інструменти не прийшли, як то кажуть. Тобто у нас стоять бригади без зброї, у нас стоять резерви, у нас стоїть 14 неукомплектованих бригад, у яких немає відповідної зброї. Зброї, за яку вже голосували <у Конгресі США>, про яку говорили. Пакети мають приходити, але вони йдуть, на жаль, повільно», — заявив президент.
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Про це він розповів в інтерв’ю виданню Блумберг.
Її можна вирішити, але потрібна необхідна кількість зброї та інструментів.
Зеленський зауважив, що наразі в ЗСУ є 14 бригад, які не мають зброї, адже вона ще не прибула від західних союзників.
«У нас є бажання <контрнаступу>, а інструменти не прийшли, як то кажуть. Тобто у нас стоять бригади без зброї, у нас стоять резерви, у нас стоїть 14 неукомплектованих бригад, у яких немає відповідної зброї. Зброї, за яку вже голосували <у Конгресі США>, про яку говорили. Пакети мають приходити, але вони йдуть, на жаль, повільно», — заявив президент.
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