Ситуація на фронті не патова, але проблемна, - Зеленський

Президент Україникаже, щоне патова, але проблемна.Про це він розповів в інтерв’ю виданню Блумберг.Її можна вирішити, але потрібна необхідна кількість зброї та інструментів.Зеленський зауважив, що наразі в ЗСУ є 14 бригад, які не мають зброї, адже вона ще не прибула від західних союзників.«У нас є бажання <контрнаступу>, а інструменти не прийшли, як то кажуть. Тобто у нас стоять бригади без зброї, у нас стоять резерви, у нас стоїть 14 неукомплектованих бригад, у яких немає відповідної зброї. Зброї, за яку вже голосували <у Конгресі США>, про яку говорили. Пакети мають приходити, але вони йдуть, на жаль, повільно», — заявив президент.