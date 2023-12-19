Ситуація на фронті не патова, але проблемна, - Зеленський

Ситуація на фронті не патова, але проблемна, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський каже, що ситуація на фронті не патова, але проблемна.

Про це він розповів в інтерв’ю виданню Блумберг.

Її можна вирішити, але потрібна необхідна кількість зброї та інструментів.

Зеленський зауважив, що наразі в ЗСУ є 14 бригад, які не мають зброї, адже вона ще не прибула від західних союзників.

«У нас є бажання <контрнаступу>, а інструменти не прийшли, як то кажуть. Тобто у нас стоять бригади без зброї, у нас стоять резерви, у нас стоїть 14 неукомплектованих бригад, у яких немає відповідної зброї. Зброї, за яку вже голосували <у Конгресі США>, про яку говорили. Пакети мають приходити, але вони йдуть, на жаль, повільно», — заявив президент.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Володимир Зеленський, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ситуація на фронті не патова, але проблемна, - Зеленський
Сьогодні, 15:20
У Луцьку – аварійне вимкнення електроенергії, змінили рух тролейбусів
Сьогодні, 14:57
На Одещині правоохоронець заробляв на переправлянні ухилянтів через кордон
Сьогодні, 14:46
Коли на Волині закінчаться дощі: відповідь синоптиків
Сьогодні, 14:28
Волинський драмтеатр готується відкрити ювілейний 85-ий сезон прем'єрою «Останній гречкосій»
Сьогодні, 14:10
Схожі новини
Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ на Запоріжжі Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ на Запоріжжі
04 лютий, 15:39
Україна має багаторічні зобов'язання про фінансову допомогу 11 країн Україна має багаторічні зобов'язання про фінансову допомогу 11 країн
19 грудень, 2023, 20:34
Зеленський про Угорщину: слоном у кімнаті може бути будь-хто Зеленський про Угорщину: слоном у кімнаті може бути будь-хто
21 листопад, 2023, 18:06
Що заважає розмові Зеленського та Сі Цзіньпіна Що заважає розмові Зеленського та Сі Цзіньпіна
24 березень, 2023, 01:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Ситуація на фронті не патова, але проблемна, - Зеленський
Сьогодні, 15:20
 0
У Луцьку – аварійне вимкнення електроенергії, змінили рух тролейбусів
Сьогодні, 14:57
 0
На Одещині правоохоронець заробляв на переправлянні ухилянтів через кордон
Сьогодні, 14:46
 0
Коли на Волині закінчаться дощі: відповідь синоптиків
Сьогодні, 14:28
 0
Волинський драмтеатр готується відкрити ювілейний 85-ий сезон прем'єрою «Останній гречкосій»
Сьогодні, 14:10
 0
Медіа
відео
1/8