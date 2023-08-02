Захищають на фронті і в тилу: на Волині з нагоди професійного свята відзначили поліцейських

Серед відзначених – як співробітники ГУНП, так і поліцейські зведеної бригади «Скеля», яка охороняє державний кордон України, та стрілецького батальйону поліції особливого призначення, який нині проходить базову військову підготовку.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.На початку начальник ГУНПпривітав колег з Днем Національної поліції, побажав усім міцного здоров’я, мирного неба, сімейного благополуччя.«За ці дев’ять років держава для поліції і поліція для держави зробили чимало. Ми крокуємо правильним шляхом, щоб найближчим часом стати повноцінною європейською державою. Останні три роки ми відзначаємо під час військової агресії. Поліцейські беруть участь в зведених загонах, бригадах, батальйонах, захищають нашу державу, покладаючи і життя, і сили, і здоров’я», - наголосив керівник ГУНП.Він зазначив, що до 9-ї річниці Дня Національної поліції України в дворі ГУНП встановили флагшток з державним прапором України: підняттям цього стяга віднині відзначатимемо всі державні свята.Подвиг та героїзм полеглих поліцейських присутні вшанували хвилиною мовчання та покладанням квітів до стели загиблих правоохоронців.Потому очільник Волинської ОВА, голова обласної ради Григорій Недопад, керівник управління ДСНС в області Мирослав Дем’янчук вручили подяки працівникам за сумлінне виконання службових обов’язків і зміцнення законності й правопорядку в області.Також поліцейських з професійним днем привітав Митрополит Луцький і Волинський, наголосивши, що вони разом з іншими силами безпеки й оборони держави гідно виконують свої обов’язки. Він побажав правоохоронцям повертатись живими і здоровими, а також перемог як в особистих справах, так і на службі.Кращих співробітників відзначив начальник ГУНП Олег Сліпчук.Зокрема, за високий професіоналізм і особисту ініціативність відомчу заохочувальну відзнаку МВС вручив, начальниці сектору боротьби з незаконним обігом зброї та вибухівки управління карного розшуку ГУНП.Відзнаку Національної поліції «Знак пошани» отримав начальник сектору реагування патрульної поліції Володимирського РВППрацівникам вручили також подяки Національної поліції та цінні подарунки.Серед нагороджених –з роти поліції особливого призначення «Світязь», який захищає Україну на Сході з 2022 року, неодноразово перебував в ротаціях в складі батальйону НПУ «Захід».Цінний подарунок отримав в тому числі, заступник командира з логістичного та матеріально-технічного забезпечення зведеної бригади поліції «Скеля», яка несе службу на кордоні.Окремим працівникам присвоєно чергові спеціальні звання, серед них - начальник відділення тактико-спеціальної підготовки стрілецького батальйону поліції особливого призначення, віднині – майор поліції.Загалом, з нагоди 9-ї річниці Національної поліції відзначили понад сто працівників структурних і територіальних підрозділів ГУНП у Волинській області."Усі наші співробітники як б’ються на фронті пліч-о-пліч з іншими Силами оборони держави, так і забезпечують правопорядок в тилу. Робота поліцейських завжди небезпечна, вони захищають державу і людей, оберігають спокій і безпеку, іноді – ціною власних життів", - зазначили у відомстві.