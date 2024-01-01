У минулому – полковник поліції, нині – молодший сержант НГУ: історія добровольця з Волині

У минулому – полковник поліції, нині – молодший сержант НГУ: історія добровольця з Волині
У минулому полковник поліції Василь зараз несе службу у Національній гвардії України.

Про це у фейсбуці повідомляє військова частина 1141 НГУ.

Василь – молодший сержант волинського підрозділу Національної гвардії України. У далекому минулому він закінчив Київський інститут внутрішніх справ при Національній Академії Внутрішніх справ. Працював у підрозділах, котрі боролися з організованою злочинністю. На початку російської агресії 2014 року чоловік брав участь в Антитерористичні операції.

Василь почав службу лейтенантом, а вийшов на пенсію у 2017 році у званні полковника.

Після виходу на пенсію чоловік не захотів просто сидіти вдома. Вирішив, що потрібно працювати, в заодно подивитися світ – чоловік став далекобійником. Коли почалося повномасштабне вторгнення чоловік був за кордоном, проте з першого дня вирішив, що необхідно повертатися.

«Я разом зі своїми друзями-однодумцями повернулися в Україну і стали до зброї. Хто відразу пішов у Збройні Сили, а я приєднався до ДФТГ – добровольчого формування територіальної громади. Згодом вирішив вступити до лав Національної гвардії України. Мені була відома специфіка роботи Нацгвардії, ми часто співпрацювали. Завдання схожі, хлопці вмотивовані, цілі конкретні та визначені», – розповідає військовослужбовець.

Перехід від поліцейського до військового був нелегким. Навички, які Василь набув у поліції, стали виявилися корисними для військової служби. «Ми з товаришами навчалися новим стратегіям, адаптуємося до бойових умов. Мій досвід у поліції допоміг мені бути командиром для своїх підлеглих. Ми стали однією великою родиною, готові підтримувати одне одного в будь-якій ситуації. Служба у війську стала новою главою мого життя, і я готовий боротися до кінця, аби забезпечити мир і спокій для майбутніх поколінь».


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Теги: Нацгвардія, Луцьк, наближають перемогу
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