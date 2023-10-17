Грошові перекази на картки фізичних осіб таки обмежать, - НБУ

введе обмеження для переказу з картки на картку. Зараз проводяться обговорення цього питання з волонтерами.



Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє



"Зараз у нас триває фаза обговорення цього питання з волонтерами. Ми хочемо, щоби політика, яку НБУ реалізовує в цьому непростому з точки зору суспільного сприйняття питанні, була максимально зрозумілою і сприймалась тими, хто сьогодні відчуває певну тривогу щодо цього рішення", - сказав Пишний.



За його словами, представники НБУ "зараз на другій ітерації обговорення з волонтерським середовищем, збираємо їхні позиції, аналізуємо".



"Але ми стійкі в своєму намірі знайти рішення цієї непростої, але небезпечної проблеми", - повідомив голова НБУ.



Як відомо, НБУ допрацьовує проект рішення, який передбачає ліміти на вихідні операції "з картки на картку". Наразі обговорюється варіант лімітів - не більше 30 операцій і до 100 тисяч гривень на місяць в одному банку.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк Україниз картки на картку. Зараз проводяться обговорення цього питання з волонтерами.Про це заявив голова НБУ, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час засідання фінансового комітету Верховної Ради."Зараз у нас триває фаза обговорення цього питання з волонтерами. Ми хочемо, щоби політика, яку НБУ реалізовує в цьому непростому з точки зору суспільного сприйняття питанні, була максимально зрозумілою і сприймалась тими, хто сьогодні відчуває певну тривогу щодо цього рішення", - сказав Пишний.За його словами, представники НБУ "зараз на другій ітерації обговорення з волонтерським середовищем, збираємо їхні позиції, аналізуємо"."Але ми стійкі в своєму намірі знайти рішення цієї непростої, але небезпечної проблеми", - повідомив голова НБУ.Як відомо, НБУ допрацьовує проект рішення, який передбачає ліміти на вихідні операції "з картки на картку". Наразі обговорюється варіант лімітів - не більше 30 операцій і до 100 тисяч гривень на місяць в одному банку.

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