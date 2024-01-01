Як працювати у ювенальній превенції: розповідь поліцейської з Луцька
Сьогодні, 19:00
Поліцейська Надія Рудюк з Луцького управління поліції виховує 9-річного сина та майже 3-річну донечку, тож про дітей і їхні особливості знає точно все.
Вона розповіла про службу в ювенальній превенції, інформує Сектор комунікації поліції Волинської області.
Надія Рудюк каже, що під час роботи з неповнолітніми все залежить від їхньої вікової категорії.
«З меншими легше знайти контакт. А от старшокласники чи учні училищ вже мають свою думку. З дітьми початкових класів ми проводимо заняття в ігровій формі, тож вони одразу відкриваються», - розповідає поліцейська.
«Важливо дітям старшого віку доносити інформацію про адміністративну та кримінальну відповідальність неповнолітніх. До 16-річного віку притягуються до відповідальності батьки, за винятком тяжких злочинів, а з 16-річного можна притягнути вже і дітей», - пояснює Надія.
Окрім того, поліцейська щоденно розглядає заяви від громадян, реагує на виклики та відвідує сім’ї, які перебувають в складних життєвих обставинах.
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Вона розповіла про службу в ювенальній превенції, інформує Сектор комунікації поліції Волинської області.
Надія Рудюк каже, що під час роботи з неповнолітніми все залежить від їхньої вікової категорії.
«З меншими легше знайти контакт. А от старшокласники чи учні училищ вже мають свою думку. З дітьми початкових класів ми проводимо заняття в ігровій формі, тож вони одразу відкриваються», - розповідає поліцейська.
«Важливо дітям старшого віку доносити інформацію про адміністративну та кримінальну відповідальність неповнолітніх. До 16-річного віку притягуються до відповідальності батьки, за винятком тяжких злочинів, а з 16-річного можна притягнути вже і дітей», - пояснює Надія.
Окрім того, поліцейська щоденно розглядає заяви від громадян, реагує на виклики та відвідує сім’ї, які перебувають в складних життєвих обставинах.
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