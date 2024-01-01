Як працювати у ювенальній превенції: розповідь поліцейської з Луцька

Поліцейськаз Луцького управління поліції виховує 9-річного сина та майже 3-річну донечку, тож про дітей і їхні особливості знає точно все.Вона розповіла про службу в ювенальній превенції, інформує Сектор комунікації поліції Волинської області.Надія Рудюк каже, що під часи все залежить від їхньої вікової категорії.«З меншими легше знайти контакт. А от старшокласники чи учні училищ вже мають свою думку. З дітьми початкових класів ми проводимо заняття в ігровій формі, тож вони одразу відкриваються», - розповідає поліцейська.«Важливо дітям старшого віку доносити інформацію про адміністративну та кримінальну відповідальність неповнолітніх. До 16-річного віку притягуються до відповідальності батьки, за винятком тяжких злочинів, а з 16-річного можна притягнути вже і дітей», - пояснює Надія.Окрім того, поліцейська щоденно розглядає заяви від громадян, реагує на виклики та відвідує сім’ї, які перебувають в складних життєвих обставинах.