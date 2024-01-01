Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 5 липня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Луцьк



Мінлива хмарність. Невеликий короткочасний дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 22-24°.



Область



Мінлива хмарність. Невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 19-24°.



Температура води в річці Стир 24°, в озері Світязь 21°.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 5 липня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Мінлива хмарність. Невеликий короткочасний дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 22-24°.Мінлива хмарність. Невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 19-24°.

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