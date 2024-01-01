Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 5 липня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 5 липня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 5 липня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Луцьк

Мінлива хмарність. Невеликий короткочасний дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 22-24°.

Область

Мінлива хмарність. Невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 19-24°.

Температура води в річці Стир 24°, в озері Світязь 21°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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