Посаду очільника Волинської митниці хотіли купити за пів мільйона доларів, – НАБУ

Посаду очільника Волинської митниці хотіли купити за пів мільйона доларів, – НАБУ
НАБУ і САП запобігли спробі групи осіб «поставити потрібних людей» на керівні посади в територіальних органах Державної митної служби для організації корупційних схем.

Про це повідомляють у Національному антикорупційному бюро України.

За даними слідства, 1 млн дол. США пропонували за посаду керівника Львівської митниці, а посади очільників Волинської і Чернівецької митниці оцінили в 500 тис. дол. США та 200 тис. дол. США відповідно.

Крім того, учасники групи розраховували на те, що керівництво Держмитслужби «не помічатиме» корупційні схеми на цих митницях в обмін на половину незаконно отриманих доходів.

Завдяки детективам НАБУ та прокурорам САП злочинним намірам вдалося запобігти.

Двом особам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України, ініціатора злочину затримано на підставі ст. 208 КПК України.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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Теги: Волинь, НАБУ, Україна, Волинська митниця, корупція
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