Посаду очільника Волинської митниці хотіли купити за пів мільйона доларів, – НАБУ

НАБУ і САП запобігли спробі групи осіб «поставити потрібних людей» на керівні посади в територіальних органах Державної митної служби для організації корупційних схем.Про це повідомляють у Національному антикорупційному бюро України.За даними слідства, 1 млн дол. США пропонували за посаду керівника Львівської митниці, а посади очільників Волинської і Чернівецької митниці оцінили в 500 тис. дол. США та 200 тис. дол. США відповідно.Крім того, учасники групи розраховували на те, що керівництво Держмитслужби «не помічатиме» корупційні схеми на цих митницях в обмін на половину незаконно отриманих доходів.Завдяки детективам НАБУ та прокурорам САП злочинним намірам вдалося запобігти.Двом особам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України, ініціатора злочину затримано на підставі ст. 208 КПК України.Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.