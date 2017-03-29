Лучани поспішають оновити військово-облікові дані, біля ЦНАПу – черги
Сьогодні, 22:38
Добігає кінця термін, відведений новим законом на оновлення військово-облікових даних. Щоб його не порушувати і не нарватися на тисячні штрафи, всі масово ринули в ЦНАПи і навіть у ТЦК.
Яка ситуація з цим у Луцьку, чому чоловікам радять не тягнути з оновленням даних і в якому випадку можна не встигнути до 16 липня? Про це повідомляє ІА Волинські новини, посилаючись на сюжет «12 Каналу».
Із самого ранку під луцьким ЦНАПом утворилася величезна черга. В приміщення впускають по одному.
«Такі черги були і раніше. Коли лунає повітряна тривога, ми мусимо зупинити прийом громадян, що також впливає на якість надання послуг», – прокоментувала директорка ЦНАПу Лариса Карпʼяк.
Більшість людей у черзі – військовозобов’язані чоловіки, які прийшли оновити військово-облікові дані. На це в них залишився час до 16 липня.
На оновлення військово-облікових даних українцям дали 60 днів. Зробити це було можна з 18 травня.
«Перший місяць відвідувачів за цією послугою було зовсім мало. В останні дні – майже 500 відвідувачів звертаються щоденно. У вихідні – близько 250», – сказала Лариса Карпʼяк.
Разом із військовозобов’язаними в черзі до ЦНАПу стоять і люди, які прийшли по інші послуги: наприклад, забрати паспорти, зареєструвати нерухомість, оформити прописку тощо.
Валентина розповіла, що їй потрібна довідка про склад сім’ї, зокрема про місце проживання онука, який вступає на навчання.
Микола зайняв чергу вдруге. Під час першого візиту система підтягнула не всі дані, тому мусив іти в ТЦК.
Випадки, коли після ЦНАПу чоловікам все одно потрібно йти в ТЦК, поширені. Це тому, що вони ніколи там не були і в базі їх просто немає.
«Ми даємо запит у реєстр «Резерв+», з якого видруковуємо підтвердження даних. В одних громадян є витяг із QR-кодом, де людині присвоєно унікальний номер у реєстрі обліку військовозобов’язаних. У декого дається витяг, що людина оновила дані, але код не присвоєний і їм рекомендовано звернутися в ТЦК», – інформувала Лариса Карпʼяк.
Сергій оновив дані через додаток «Резерв+». Нині чекає виклик на ВЛК. Те, що більшість чоловіків чекали останніх днів, щоб оновити дані, розуміє.
Чому всі люди змушені стояти до ЦНАПу в одній черзі? І військовозобов’язаним, і решті потрібно до одного й того ж адміністратора ЦНАПу.
«Це додаткове навантаження. Ті самі працівники ЦНАПу, які надавали 500 послуг, задекларованих у ЦНАПі, отримали додаткове навантаження на допомогу нашим громадянам для оновлення даних. Окрім того, адміністратори допомагають відвідувачам, у яких є «Дія», оновлювати дані через «Резерв+», – пояснила Лариса Карпʼяк.
Щоб кожен військовозобов’язаний встиг оновити свої дані до 16 липня, адміністратори луцького ЦНАПу виходять на роботу і у вихідні. У суботу та неділю з 8:00 до 13:00 вони працюватимуть винятково на оновлення даних. Процедура займає до семи хвилин.
Крім Центру надання адмінпослуг на вулиці Лесі Українки, це можна зробити і в його філіях на вулиці Ковельській та на проспекті Соборності. Тут також черги, але значно менші, ніж у центрі.
Оновити військово-облікові дані можна і в ТЦК. Черги там теж є.
З оновленням даних у ЦНАПі радять не затягувати. Якщо в останні дні оновлювати дані почнуть масово, то є ризик, що система дасть збій. Тож оновити дані встигнуть не всі, а за це – штраф від 17 тисяч до 25,5 тисячі гривень для громадян і від 34 тисяч до 59,5 тисячі гривень для посадових і юридичних осіб.
Яка ситуація з цим у Луцьку, чому чоловікам радять не тягнути з оновленням даних і в якому випадку можна не встигнути до 16 липня? Про це повідомляє ІА Волинські новини, посилаючись на сюжет «12 Каналу».
Із самого ранку під луцьким ЦНАПом утворилася величезна черга. В приміщення впускають по одному.
«Такі черги були і раніше. Коли лунає повітряна тривога, ми мусимо зупинити прийом громадян, що також впливає на якість надання послуг», – прокоментувала директорка ЦНАПу Лариса Карпʼяк.
Більшість людей у черзі – військовозобов’язані чоловіки, які прийшли оновити військово-облікові дані. На це в них залишився час до 16 липня.
На оновлення військово-облікових даних українцям дали 60 днів. Зробити це було можна з 18 травня.
«Перший місяць відвідувачів за цією послугою було зовсім мало. В останні дні – майже 500 відвідувачів звертаються щоденно. У вихідні – близько 250», – сказала Лариса Карпʼяк.
Разом із військовозобов’язаними в черзі до ЦНАПу стоять і люди, які прийшли по інші послуги: наприклад, забрати паспорти, зареєструвати нерухомість, оформити прописку тощо.
Валентина розповіла, що їй потрібна довідка про склад сім’ї, зокрема про місце проживання онука, який вступає на навчання.
Микола зайняв чергу вдруге. Під час першого візиту система підтягнула не всі дані, тому мусив іти в ТЦК.
Випадки, коли після ЦНАПу чоловікам все одно потрібно йти в ТЦК, поширені. Це тому, що вони ніколи там не були і в базі їх просто немає.
«Ми даємо запит у реєстр «Резерв+», з якого видруковуємо підтвердження даних. В одних громадян є витяг із QR-кодом, де людині присвоєно унікальний номер у реєстрі обліку військовозобов’язаних. У декого дається витяг, що людина оновила дані, але код не присвоєний і їм рекомендовано звернутися в ТЦК», – інформувала Лариса Карпʼяк.
Сергій оновив дані через додаток «Резерв+». Нині чекає виклик на ВЛК. Те, що більшість чоловіків чекали останніх днів, щоб оновити дані, розуміє.
Чому всі люди змушені стояти до ЦНАПу в одній черзі? І військовозобов’язаним, і решті потрібно до одного й того ж адміністратора ЦНАПу.
«Це додаткове навантаження. Ті самі працівники ЦНАПу, які надавали 500 послуг, задекларованих у ЦНАПі, отримали додаткове навантаження на допомогу нашим громадянам для оновлення даних. Окрім того, адміністратори допомагають відвідувачам, у яких є «Дія», оновлювати дані через «Резерв+», – пояснила Лариса Карпʼяк.
Щоб кожен військовозобов’язаний встиг оновити свої дані до 16 липня, адміністратори луцького ЦНАПу виходять на роботу і у вихідні. У суботу та неділю з 8:00 до 13:00 вони працюватимуть винятково на оновлення даних. Процедура займає до семи хвилин.
Крім Центру надання адмінпослуг на вулиці Лесі Українки, це можна зробити і в його філіях на вулиці Ковельській та на проспекті Соборності. Тут також черги, але значно менші, ніж у центрі.
Оновити військово-облікові дані можна і в ТЦК. Черги там теж є.
З оновленням даних у ЦНАПі радять не затягувати. Якщо в останні дні оновлювати дані почнуть масово, то є ризик, що система дасть збій. Тож оновити дані встигнуть не всі, а за це – штраф від 17 тисяч до 25,5 тисячі гривень для громадян і від 34 тисяч до 59,5 тисячі гривень для посадових і юридичних осіб.