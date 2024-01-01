5 липня на Волині: гортаючи календар

5 липня святкує день народження головна лікарка Волинського обласного госпіталю для інвалідів війни, заслужена лікарка України(на фото).Також день народження у шеф-кухаря, переможця проєкту «Пекельна кухня»та ексголови Турійської райдержадміністраціїВітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – тих, хто носить імена Зіна, Уляна, Арсеній.Бажаємо усім міцного здоров’я, достатку й удачі у всіх починаннях.- У цей день не варто влаштовувати святкування й запрошувати гостей.- Також сьогодні не можна здійснювати серйозні фінансові операції.- Ще не бажано вирушати у довгу дорогу.