5 липня на Волині: гортаючи календар

5 липня на Волині: гортаючи календар
5 липня святкує день народження головна лікарка Волинського обласного госпіталю для інвалідів війни, заслужена лікарка України Тетяна Масікова (на фото).

Також день народження у шеф-кухаря, переможця проєкту «Пекельна кухня» Юрія Кондратюка та ексголови Турійської райдержадміністрації Олександра Дишлюка.

Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – тих, хто носить імена Зіна, Уляна, Арсеній.

Бажаємо усім міцного здоров’я, достатку й удачі у всіх починаннях.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

- У цей день не варто влаштовувати святкування й запрошувати гостей.
- Також сьогодні не можна здійснювати серйозні фінансові операції.
- Ще не бажано вирушати у довгу дорогу.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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