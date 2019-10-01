Волинська баскетболістка зі збірною зіграє на Чемпіонаті Європи
Сьогодні, 01:15
Спортсменка з міста Нововолинська зіграє у складі збірної України на чемпіонаті Європи з баскетболу.
Про це повідомляють у спільноті "Нововлинськ спорт".
Молодіжна жіноча збірна України U-20 вже цього тижня стартує на чемпіонаті Європи. До складу збірної увійшла нововолинянка Серафима Тиха.
Змагання відбуватимуться з 6 по 14 липня у Болгарії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у спільноті "Нововлинськ спорт".
Молодіжна жіноча збірна України U-20 вже цього тижня стартує на чемпіонаті Європи. До складу збірної увійшла нововолинянка Серафима Тиха.
Змагання відбуватимуться з 6 по 14 липня у Болгарії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волинянка створює смачні букети із зефіру. ФОТО
Сьогодні, 02:17
Волинська баскетболістка зі збірною зіграє на Чемпіонаті Європи
Сьогодні, 01:15
5 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Коло розширилося: хто крім ТЦК може вручати повістки
04 липень, 23:19