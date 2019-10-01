Волинська баскетболістка зі збірною зіграє на Чемпіонаті Європи

Волинська баскетболістка зі збірною зіграє на Чемпіонаті Європи
Спортсменка з міста Нововолинська зіграє у складі збірної України на чемпіонаті Європи з баскетболу.

Про це повідомляють у спільноті "Нововлинськ спорт".

Молодіжна жіноча збірна України U-20 вже цього тижня стартує на чемпіонаті Європи. До складу збірної увійшла нововолинянка Серафима Тиха.

Змагання відбуватимуться з 6 по 14 липня у Болгарії.
Волинська баскетболістка зі збірною зіграє на Чемпіонаті Європи
Волинська баскетболістка зі збірною зіграє на Чемпіонаті Європи
Волинська баскетболістка зі збірною зіграє на Чемпіонаті Європи

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Теги: Волинь, спорт, баскетбол, Україна, Чемпіонат Європи
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