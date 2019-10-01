Волинська баскетболістка зі збірною зіграє на Чемпіонаті Європи





Про це повідомляють у спільноті "Нововлинськ спорт".



Молодіжна жіноча збірна України U-20 вже цього тижня стартує на чемпіонаті Європи. До складу збірної увійшла нововолинянка Серафима Тиха.



Змагання відбуватимуться з 6 по 14 липня у Болгарії.



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