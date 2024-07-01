В Україні є ризик прискорення росту цін

В Україні є ризик прискорення росту цін
Інфляція в Україні у січні-травні 2024 року сповільнилася до 2%, що є найнижчим показником за останні роки. Однак, існують ризики зростання цін у найближчому майбутньому.

Про це йдеться в огляді Міністерства економіки України, - пише "Економічна правда".

"Поточна "млявість" цін стала відображенням змін у структурі економіки під час війни - пригнічений споживчий попит не покривав поступове відновлення внутрішньої пропозиції, у тому числі коштом високого врожаю 2023 року та імпорту, що й забезпечило насиченість ринку за умови збереження обмежених можливостей експорту", - йдеться в огляді.

Водночас тимчасовий профіцит пропозиції лише частково стримує інфляцію, відповідно в ті чи інші місяці можуть переважати за своїм впливом інші чинники продовольчого ринку (зокрема сезонність), які й надалі визначали загальний рівень цінового зростання, повідомили в міністерстві.

Крім того, усе сильніше відчувається тиск з боку витратних чинників, зокрема через: вимушену затратну адаптацію бізнесу до роботи в умовах обмеженого електропостачання; подорожчання логістики; підвищення закупівельних цін на сировину; вищі витрати на утримання персоналу, у тому числі на забезпечення безпеки праці тощо.

Усе це в підсумку відобразилося як на прискореному зростанні цін на товари з більш високою доданою вартістю, так і на подорожчанні послуг, прогнозують у міністерстві.

"Очікується, що в найближчій перспективі й надалі переважатиме вплив чинників, що мають інфляційний характер – внутрішні ціни й далі залежатимуть як від світового тренду, враховуючи його корекцію, так і від вагомої внутрішньої собівартості продукції, що склалася внаслідок руйнації значної частини інфраструктурних об’єктів, потреби в подальшій відбудові пошкоджених енергетичних об’єктів та перебудові виробничих процесів", - йдеться в огляді.

Крім того, стимулюватиме зростання цін невизначеність щодо подальшого перебігу війни та ймовірне поглиблення дефіциту робочої сили.

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Теги: Україна, ціни, ріст цін, Мінекономіки, гроші
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