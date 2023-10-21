Волинські лікарні отримають сонячні панелі від Єврокомісії та Міненерго

Волинські лікарні отримають сонячні панелі від Єврокомісії та Міненерго
У межах спільного проєкту Міністерства енергетики України, Міністерства охорони здоровʼя України та Європейської комісії «Промінь надії» до України надійшло декілька партій сонячних панелей виробництва компанії Enel S.p.A.

Це 5876 сонячних панелей загальною потужністю близько 2 МВт. Усі вони будуть передані для забезпечення потреб українських лікарень, - повідомляють у Міністерстві енергетики України.

Зазначимо, що енергетичне обладнання надійде до закладів охорони здоров’я в Житомирській, Волинській, Хмельницькій, Київській та Одеській областях. Додаткове обладнання для встановлення сонячних панелей закуповуватиметься коштами Фонду підтримки енергетики України. Надалі кількість закладів охорони здоров’я, яким буде передано обладнання, зростатиме.

Про ініціативу раніше було оголошено президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, а відповідних домовленостей досягнуто завдяки спільній роботі міністра енергетики України Германа Галущенка та єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон.

«Ми дякуємо європейським партнерам за підтримку. Допомога обладнанням, а саме сонячними панелями, - важлива для покриття потреб лікарень в енергопостачанні.

Це забезпечить роботу медичного устаткування, яке рятує життя тисяч українців», – зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

«В умовах постійних атак росії на енергетичну систему України медична інфраструктура стає дуже вразливою. Адже відключення електроенергії відображаються на роботі лікарень. Для того, аби медичні заклади могли безперебійно надавати медичну допомогу пацієнтам, працюємо над їх оснащенням альтернативними джерелами енергії. Зокрема сонячними панелями. Це важливий крок для енергетичної незалежності та стабільної роботи медичних закладів. Вдячні нашим міжнародним партнерам та друзям за цю підтримку», – сказав міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Нагадаємо, для встановлення відповідного обладнання за координації Міненерго та сприяння Єврокомісії експерти Програми розвитку Організації Обʼєднаних Націй (UNDP) провели енергоаудит 26 закладів охорони здоров’я країни.

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Теги: енергетика, Єврокомісія, медицина, війна, Волинь, лікарні, медзаклади
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