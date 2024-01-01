Вночі українські захисники збили всі 32 російські дрони





Про це пише командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.



За його словами, окупанти запускали безпілотники із районів Курськ та Приморсько-Ахтарськ, що в Росії.



Упродовж ночі захисниками неба збито усі 32 «шахеди» у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Київській, Чернігівській та Черкаській областях.



Відбивали удар винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України, підрозділи радіоелектронної боротьби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 5 липня 2024 року російські окупанти атакували Україну 32-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136».Про це пише командувач Повітряних Сил генерал-лейтенантЗа його словами, окупанти запускали безпілотники із районів Курськ та Приморсько-Ахтарськ, що в Росії.Упродовж ночі захисниками неба збито усі 32 «шахеди» у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Київській, Чернігівській та Черкаській областях.Відбивали удар винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України, підрозділи радіоелектронної боротьби.

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