Путін неприховано вимагає капітуляції України для припинення вогню, – ISW

володимир путін відкидає будь-які переговорні можливості щодо припинення вогню і вже неприховано вимагає фактичної капітуляції України.



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Путін прямо відкинув участь рф у будь-яких значущих переговорах щодо угоди про припинення вогню, натомість вимагаючи "незворотної" "демілітаризації" України як передумови для припинення вогню.



Аналітики зазначають, що, таким чином, путін вимагає від України фактичної капітуляції для припинення вогню.



Путін прокоментував перспективи припинення вогню в Україні шляхом переговорів на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) в Астані (Казахстан) 4 липня, але замість того, щоб запропонувати свій типовий удаваний інтерес до таких переговорів, він прямо відкинув будь-який переговорний процес щодо припинення вогню.



Правитель Кремля неодноразово зображував Захід як свого імовірного партнера з переговорів щодо угоди про припинення вогню, щоб спонукати Захід до поступок у питанні українського суверенітету, але путін, зокрема, відкинув усі сторони-посередники в укладанні угоди між Україною та росією.



Він також відкинув Верховну Раду як можливу контактну особу для переговорів, незважаючи на те, що раніше стверджував, що вона є єдиним легітимним українським органом, з яким росія може вести переговори.



"Тепер путін назвав усі українські органи влади нелегітимними або непридатними для переговорів і відхилив ідею участі третіх сторін у переговорах, фактично відкинувши будь-який реальний процес повноцінних переговорів щодо угоди про припинення вогню.



Натомість він наголосив на своїй вимозі до України про припинення вогню", - підсумовують експерти.



Крім того, путін висунув основною вимогою "демілітаризацію" України як головну передумову угоди про припинення вогню.



ІSW продовжує оцінювати, що росія скористається перепочинком для відновлення та розширення своїх сил і подальшої мобілізації своєї оборонно-промислової бази для майбутньої агресії, спрямованої на знищення Української Держави.



На думку аналітиків, відмова путіна від будь-якої угоди про припинення вогню без капітуляції України ще більше ілюструє, що він впевнений у своїй оцінці, що росія може досягти перемоги, продовжуючи повзуче просування в Україні. Тобто він робить ставку на війну на виснаження без підтримки України Заходом.



Ключові висновки ISW за 4 липня:



Путін недвозначно відкинув участь росії у будь-яких змістовних переговорах щодо угоди про припинення вогню, натомість вимагаючи "незворотної" "демілітаризації" України як передумови для будь-якої угоди про припинення вогню. Таким чином, він вимагає від України фактичної капітуляції як умову припинення вогню.



Як повідомляється, співробітники ФСБ росії затримали командира 83-ї гвардійської десантно-штурмової бригади полковника Артема Горділова 3 липня за звинуваченням у шахрайстві після повідомлень про те, що бригада зазнала великих втрат на Харківському напрямку в червні 2024 року.



Путін підтримав зусилля Шанхайської організації співробітництва (ШОС) щодо розширення своєї присутності в Центральній Азії і, ймовірно, буде використовувати посилення присутності ШОС як один із важелів для розширення російського впливу в регіоні.



Міністерство оборони США оголосило про закупівлю перехоплювачів протиповітряної оборони американського виробництва на суму 2,2 мільярда доларів і про надання Україні пакету допомоги на суму 150 мільйонів доларів 3 липня.



Нещодавно російські війська просунулися вперед поблизу Кремінної, Авдіївки і Донецька.



Заступник голови Ради безпеки росії Дмитро Медведєв заявив 4 липня, що близько 190 000 росіян підписали контракти на військову службу протягом перших шести місяців 2024 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) вказують на те, що правитель росіївідкидає будь-які переговорні можливості щодо припинення вогню і вже неприховано вимагає фактичної капітуляції України.Про це повідомляє Українська правда з посиланням на ISW.Путін прямо відкинув участь рф у будь-яких значущих переговорах щодо угоди про припинення вогню, натомість вимагаючи "незворотної" "демілітаризації" України як передумови для припинення вогню.Аналітики зазначають, що, таким чином, путін вимагає від України фактичної капітуляції для припинення вогню.Путін прокоментував перспективи припинення вогню в Україні шляхом переговорів на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) в Астані (Казахстан) 4 липня, але замість того, щоб запропонувати свій типовий удаваний інтерес до таких переговорів, він прямо відкинув будь-який переговорний процес щодо припинення вогню.Правитель Кремля неодноразово зображував Захід як свого імовірного партнера з переговорів щодо угоди про припинення вогню, щоб спонукати Захід до поступок у питанні українського суверенітету, але путін, зокрема, відкинув усі сторони-посередники в укладанні угоди між Україною та росією.Він також відкинув Верховну Раду як можливу контактну особу для переговорів, незважаючи на те, що раніше стверджував, що вона є єдиним легітимним українським органом, з яким росія може вести переговори."Тепер путін назвав усі українські органи влади нелегітимними або непридатними для переговорів і відхилив ідею участі третіх сторін у переговорах, фактично відкинувши будь-який реальний процес повноцінних переговорів щодо угоди про припинення вогню.Натомість він наголосив на своїй вимозі до України про припинення вогню", - підсумовують експерти.Крім того, путін висунув основною вимогою "демілітаризацію" України як головну передумову угоди про припинення вогню.ІSW продовжує оцінювати, що росія скористається перепочинком для відновлення та розширення своїх сил і подальшої мобілізації своєї оборонно-промислової бази для майбутньої агресії, спрямованої на знищення Української Держави.На думку аналітиків, відмова путіна від будь-якої угоди про припинення вогню без капітуляції України ще більше ілюструє, що він впевнений у своїй оцінці, що росія може досягти перемоги, продовжуючи повзуче просування в Україні. Тобто він робить ставку на війну на виснаження без підтримки України Заходом.Путін недвозначно відкинув участь росії у будь-яких змістовних переговорах щодо угоди про припинення вогню, натомість вимагаючи "незворотної" "демілітаризації" України як передумови для будь-якої угоди про припинення вогню. Таким чином, він вимагає від України фактичної капітуляції як умову припинення вогню.Як повідомляється, співробітники ФСБ росії затримали командира 83-ї гвардійської десантно-штурмової бригади полковника3 липня за звинуваченням у шахрайстві після повідомлень про те, що бригада зазнала великих втрат на Харківському напрямку в червні 2024 року.Путін підтримав зусилля Шанхайської організації співробітництва (ШОС) щодо розширення своєї присутності в Центральній Азії і, ймовірно, буде використовувати посилення присутності ШОС як один із важелів для розширення російського впливу в регіоні.Міністерство оборони США оголосило про закупівлю перехоплювачів протиповітряної оборони американського виробництва на суму 2,2 мільярда доларів і про надання Україні пакету допомоги на суму 150 мільйонів доларів 3 липня.Нещодавно російські війська просунулися вперед поблизу Кремінної, Авдіївки і Донецька.Заступник голови Ради безпеки росіїзаявив 4 липня, що близько 190 000 росіян підписали контракти на військову службу протягом перших шести місяців 2024 року.

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