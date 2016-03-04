Троє випускників з Волині здали НМТ на 600 балів

Троє випускників з Волині здали НМТ на 600 балів
За результатами основної сесії Національного мультипредметного тесту (НМТ), яка тривала з 18 травня до 21 червня, троє волинян набрали по 600 із максимальних 800 балів з 4 предметів.

Про це в коментарі Суспільному розповіла завідувачка відділу ЗНО і моніторингових досліджень Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти Алла Корнейко.

Загалом на НМТ на Волині було зареєстровано майже 11 тисяч учасників. 88 із них отримали 200, 400 або 600 балів. Найбільше 200-бальних результатів волиняни мають з таких предметів: математика (35 учасників), українська мова (28 учасників) та англійська мова (23 учасники).

9 закладів освіти області мають учнів, які цього року склали тестування на 400 балів. По 600 балів на НМТ набрали учасники з:

Луцький ліцей № 9;
Раково-Ліський ліцей;
Ковельський ліцей ім. О. Пчілки.

Як додала Алла Корнейко, цього року серед учасників, які отримали по 200 балів з одного предмета, є два студенти коледжів.

Підсумовуючи результати тестування у 2024 році на Волині завідувачка відділу ЗНО зазначила, що цьогорічні результати — не гірші, ніж у 2023 році: "Торік у нас теж було троє 600-бальників. 400-бальників було шестеро, цього року — дев'ять. Але по одній 200-бальній оцінці у 2023 році мали 113 учасників, а цього року таких є 77".

Щодо тих, хто не склав Національний мультипредметний тест, то їх кількість стане відомою в середині серпня, додала Алла Корнейко.

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Теги: Україна, Волинь, НМТ-2024, вступ, абітурієнти, освіта, навчання
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