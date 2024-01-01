Волинянка купила автівку, яку розшукував Інтерпол
Сьогодні, 20:35
Купила авто, однак зареєструвати його вже не вийшло. З такою проблемою зіштовхнулася волинянка.
Про це повідомляють у Сервісному центрі МВС у Волинській області.
До сервісного центру МВС у Камінь- Каширську звернулася місцева жителька, щоб перереєструвати автомобіль Volvo V70. Під час перевірки за допомогою Банку даних Генерального секретаріату Інтерполу адміністратор з'ясував, що номер двигуна на зазначений транспорт у розшуку.
Відтак, надання послуги було припинено, а зібрані матеріали передано поліції.
"Будьте уважні, купуючи вживане авто! Своєчасно звертайтеся до сервісного центру МВС, адже наші працівники перевіряють транспорт за усіма наявними базами даних", - повідомляють у Сервісному центрі МВС.
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Про це повідомляють у Сервісному центрі МВС у Волинській області.
До сервісного центру МВС у Камінь- Каширську звернулася місцева жителька, щоб перереєструвати автомобіль Volvo V70. Під час перевірки за допомогою Банку даних Генерального секретаріату Інтерполу адміністратор з'ясував, що номер двигуна на зазначений транспорт у розшуку.
Відтак, надання послуги було припинено, а зібрані матеріали передано поліції.
"Будьте уважні, купуючи вживане авто! Своєчасно звертайтеся до сервісного центру МВС, адже наші працівники перевіряють транспорт за усіма наявними базами даних", - повідомляють у Сервісному центрі МВС.
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