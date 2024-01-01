Волинянка купила автівку, яку розшукував Інтерпол

Волинянка купила автівку, яку розшукував Інтерпол
Купила авто, однак зареєструвати його вже не вийшло. З такою проблемою зіштовхнулася волинянка.

Про це повідомляють у Сервісному центрі МВС у Волинській області.

До сервісного центру МВС у Камінь- Каширську звернулася місцева жителька, щоб перереєструвати автомобіль Volvo V70. Під час перевірки за допомогою Банку даних Генерального секретаріату Інтерполу адміністратор з'ясував, що номер двигуна на зазначений транспорт у розшуку.

Відтак, надання послуги було припинено, а зібрані матеріали передано поліції.

"Будьте уважні, купуючи вживане авто! Своєчасно звертайтеся до сервісного центру МВС, адже наші працівники перевіряють транспорт за усіма наявними базами даних", - повідомляють у Сервісному центрі МВС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Сервісний центр МВС, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Посаду очільника Волинської митниці хотіли купити за пів мільйона доларів, – НАБУ
Сьогодні, 21:11
Волинянка купила автівку, яку розшукував Інтерпол
Сьогодні, 20:35
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 5 липня
Сьогодні, 20:00
Як працювати у ювенальній превенції: розповідь поліцейської з Луцька
Сьогодні, 19:00
Встановили особу російського військового, який наказав знищити музей Сковороди
Сьогодні, 18:35
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 5 липня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 5 липня
Сьогодні, 20:00
Коли на Волині закінчаться дощі: відповідь синоптиків Коли на Волині закінчаться дощі: відповідь синоптиків
Сьогодні, 14:28
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 4 липня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 4 липня
03 липень, 20:00
У центральному парку Луцька встановлять вуличний душ У центральному парку Луцька встановлять вуличний душ
03 липень, 05:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Посаду очільника Волинської митниці хотіли купити за пів мільйона доларів, – НАБУ
Сьогодні, 21:11
 0
Волинянка купила автівку, яку розшукував Інтерпол
Сьогодні, 20:35
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 5 липня
Сьогодні, 20:00
 0
Як працювати у ювенальній превенції: розповідь поліцейської з Луцька
Сьогодні, 19:00
 0
Встановили особу російського військового, який наказав знищити музей Сковороди
Сьогодні, 18:35
 0
Медіа
відео
1/8