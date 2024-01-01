Шахраїв, які вкрали зібрані на лікування дітей гроші, зловили на Закарпатті

Жителів Одещини та Полтавщини, які привласнювали кошти, зібрані на лікування тяжкохворих дітей, викрили на Закарпатті прикордонники.Про це у фейсбуці інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби.«Фольксваген», яким їхали псевдоблагодійники, наряд від відділення інспекторів прикордонної служби «Хижа» Мукачівського загону зупинив на контрольному посту, розташованому на околиці населеного пункту Теково.На неодноразові вимоги прикордонників водій відмовився надати свій транспортний засіб для огляду, натомість, як підставу для безперешкодного проїзду через контрольні пости, пред’явив посвідчення комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю. Таке ж посвідчення мав і пасажир. Як з’ясували згодом прикордонники, надані документи є повністю сфальшованими.Під час подальшого огляду, до якого долучилися співробітники оперативно-розшукового відділу «Дякове», у вказаних чоловіків також виявили посвідчення про належність до одного із благодійних фондів, договір про надання волонтерських послуг, бланки актів вилучення грошових пожертв, наліпки благодійного фонду тощо. Виявилося, що «благодійники» займалися розповсюдженням по місцевих магазинах скриньок для збору коштів, а в подальшому 80 % від зібраних коштів забирали собі, а решта 20 %, за словами чоловіків, могли бути використані для надання допомоги комусь із хворих.Крім того, в телефоні одесита оперативники загону виявили переписку, у якій він висловлює сподівання на перемогу росії у війні проти України.До місця події прикордонники викликали співробітників взаємодіючих правоохоронних органів.Про факт виявлення у діях псевдо благодійників ознак злочинів, передбачених ст. 358 ККУ (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) та 190 ККУ (Шахрайство) прикордонники направили повідомлення до Нацполіції.Наразі заходи з ретельного вивчення усіх деталей виявлених правопорушень тривають.