Шахраїв, які вкрали зібрані на лікування дітей гроші, зловили на Закарпатті

Шахраїв, які вкрали зібрані на лікування дітей гроші, зловили на Закарпатті
Жителів Одещини та Полтавщини, які привласнювали кошти, зібрані на лікування тяжкохворих дітей, викрили на Закарпатті прикордонники.

Про це у фейсбуці інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

«Фольксваген», яким їхали псевдоблагодійники, наряд від відділення інспекторів прикордонної служби «Хижа» Мукачівського загону зупинив на контрольному посту, розташованому на околиці населеного пункту Теково.

На неодноразові вимоги прикордонників водій відмовився надати свій транспортний засіб для огляду, натомість, як підставу для безперешкодного проїзду через контрольні пости, пред’явив посвідчення комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю. Таке ж посвідчення мав і пасажир. Як з’ясували згодом прикордонники, надані документи є повністю сфальшованими.

Під час подальшого огляду, до якого долучилися співробітники оперативно-розшукового відділу «Дякове», у вказаних чоловіків також виявили посвідчення про належність до одного із благодійних фондів, договір про надання волонтерських послуг, бланки актів вилучення грошових пожертв, наліпки благодійного фонду тощо. Виявилося, що «благодійники» займалися розповсюдженням по місцевих магазинах скриньок для збору коштів, а в подальшому 80 % від зібраних коштів забирали собі, а решта 20 %, за словами чоловіків, могли бути використані для надання допомоги комусь із хворих.


Крім того, в телефоні одесита оперативники загону виявили переписку, у якій він висловлює сподівання на перемогу росії у війні проти України.

До місця події прикордонники викликали співробітників взаємодіючих правоохоронних органів.

Про факт виявлення у діях псевдо благодійників ознак злочинів, передбачених ст. 358 ККУ (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) та 190 ККУ (Шахрайство) прикордонники направили повідомлення до Нацполіції.

Наразі заходи з ретельного вивчення усіх деталей виявлених правопорушень тривають.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: шахраї, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Встановили особу російського військового, який наказав знищити музей Сковороди
Сьогодні, 18:35
Грошові перекази на картки фізичних осіб таки обмежать, - НБУ
Сьогодні, 18:13
Шахраїв, які вкрали зібрані на лікування дітей гроші, зловили на Закарпатті
Сьогодні, 17:54
У минулому – полковник поліції, нині – молодший сержант НГУ: історія добровольця з Волині
Сьогодні, 17:35
Посадовець Рівненської митниці налагодив систематичні побори з бізнесу
Сьогодні, 17:04
Схожі новини
Волинянка хотіла отримати «єДопомогу», а віддала 50 тисяч гривень шахраям Волинянка хотіла отримати «єДопомогу», а віддала 50 тисяч гривень шахраям
30 червень, 17:54
Банкіри з Дніпра вкрали у вкладників 60 мільйонів Банкіри з Дніпра вкрали у вкладників 60 мільйонів
05 червень, 14:03
Псевдопосадовці міністерства видурили мільйони у фермерів з двох областей Псевдопосадовці міністерства видурили мільйони у фермерів з двох областей
22 травень, 13:55
«Офіцер СБУ» з Києва видурював гроші у родин полонених «Офіцер СБУ» з Києва видурював гроші у родин полонених
03 травень, 15:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Встановили особу російського військового, який наказав знищити музей Сковороди
Сьогодні, 18:35
 0
Грошові перекази на картки фізичних осіб таки обмежать, - НБУ
Сьогодні, 18:13
 0
Шахраїв, які вкрали зібрані на лікування дітей гроші, зловили на Закарпатті
Сьогодні, 17:54
 0
У минулому – полковник поліції, нині – молодший сержант НГУ: історія добровольця з Волині
Сьогодні, 17:35
 0
Посадовець Рівненської митниці налагодив систематичні побори з бізнесу
Сьогодні, 17:04
 0
Медіа
відео
1/8