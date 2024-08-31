Посадовець Рівненської митниці налагодив систематичні побори з бізнесу

Посадовець Рівненської митниці налагодив систематичні побори з бізнесу
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід начальнику одного з управлінь Рівненської митниці.

Про це у телеграмі інформує НАБУ.

Слідчий суддя ВАКС підтримав позицію сторони обвинувачення та застосував запобіжний захід до начальника одного з управлінь Рівненської митниці, який, за версією слідства, налагодив систематичне одержання від підприємців грошових коштів за сприяння в розмитненні імпортованих товарів на Рівненській митниці за заниженими тарифами.

Так, суд застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів (до 31.08.2024 включно) з альтернативою внесення майже 15 мільйонів гривень застави.

У разі внесення застави на підозрюваного будуть покладені процесуальні обовʼязки, зокрема не відлучатись із Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи; носити електронний засіб контролю та інші.

Довідково:

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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Теги: корупція, Україна
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