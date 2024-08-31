Посадовець Рівненської митниці налагодив систематичні побори з бізнесу

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід начальнику одного з управлінь Рівненської митниці.Про це у телеграмі інформує НАБУ.Слідчий суддя ВАКС підтримав позицію сторони обвинувачення та застосував запобіжний захід до начальника одного з управлінь Рівненської митниці, який, за версією слідства, налагодив систематичнеза сприяння в розмитненні імпортованих товарів на Рівненській митниці за заниженими тарифами.Так, суд застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів (до 31.08.2024 включно) з альтернативою внесення майже 15 мільйонів гривень застави.У разі внесення застави на підозрюваного будуть покладені процесуальні обовʼязки, зокрема не відлучатись із Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи; носити електронний засіб контролю та інші.