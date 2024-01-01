Осиротіли двоє дітей: на Волині попрощалися з Героєм Олександром Датчуком
Сьогодні, 16:31
Сьогодні, 4 липня, в Устилузі на Волині громада провела в останню земну дорогу Героя – Олександра Датчука.
Про це у фейсбуці повідомила Устилузька міська рада.
Молодший сержант Датчук Олександр Арсентійович, будучи вірний військові присязі, загинув 1 липня 2024 року, унаслідок мінно-вибухової травми під час захисту Батьківщини в Донецькій області Покровського району.
Після відспівування, Олександра Датчука з почестями поховали на кладовищі села Залужжя.
За військовою традицією, на честь захисника пролунали Гімн України та військовий салют.
Воїна везли рідними вулицями де рідні, близькі та односельчани віддавали останню шану своєму земляку.
Без батька ростимуть тепер двоє його синів.
«Висловлюємо щирі співчуття дітям, батькам, сестрі, усім рідним та друзям полеглого Захисника. Світла пам’ять і наша довічна шана Воїну!» - йдеться у повідомленні.
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Про це у фейсбуці повідомила Устилузька міська рада.
Молодший сержант Датчук Олександр Арсентійович, будучи вірний військові присязі, загинув 1 липня 2024 року, унаслідок мінно-вибухової травми під час захисту Батьківщини в Донецькій області Покровського району.
Після відспівування, Олександра Датчука з почестями поховали на кладовищі села Залужжя.
За військовою традицією, на честь захисника пролунали Гімн України та військовий салют.
Воїна везли рідними вулицями де рідні, близькі та односельчани віддавали останню шану своєму земляку.
Без батька ростимуть тепер двоє його синів.
«Висловлюємо щирі співчуття дітям, батькам, сестрі, усім рідним та друзям полеглого Захисника. Світла пам’ять і наша довічна шана Воїну!» - йдеться у повідомленні.
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