Осиротіли двоє дітей: на Донеччині поліг Герой Олександр Датчук із Волині

Вчергове страшна звістка про загибель військовослужбовця надійшла до Володимирської громади на Волині.Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський головаЗа його словами, 1 липня унаслідок мінно-вибухової травми під час захисту України в Донецькій області загинув мешканець Володимира молодший сержантНародився Олександр 9 червня 1991 року, навчався в устилузькій школі, був мобілізований на службу у Збройні Сили України з 1 липня 2023 року.Без батька ростимуть тепер двоє його синів.Поховають Героя у селі Залужжя Устилузької громади, де проживає родина.Про дату похорону буде повідомлено пізніше.«Висловлюю щирі співчуття дітям, батькам, сестрі, усім рідним та друзям полеглого захисника. Світла пам’ять і наша довічна шана воїну!» - зазначив Ігор Пальонка.