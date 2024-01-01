Осиротіли двоє дітей: на Донеччині поліг Герой Олександр Датчук із Волині

Осиротіли двоє дітей: на Донеччині поліг Герой Олександр Датчук із Волині
Вчергове страшна звістка про загибель військовослужбовця надійшла до Володимирської громади на Волині.

Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.

За його словами, 1 липня унаслідок мінно-вибухової травми під час захисту України в Донецькій області загинув мешканець Володимира молодший сержант Олександр Арсентійович Датчук.

Народився Олександр 9 червня 1991 року, навчався в устилузькій школі, був мобілізований на службу у Збройні Сили України з 1 липня 2023 року.
Осиротіли двоє дітей: на Донеччині поліг Герой Олександр Датчук із Волині

Без батька ростимуть тепер двоє його синів.

Поховають Героя у селі Залужжя Устилузької громади, де проживає родина.

Про дату похорону буде повідомлено пізніше.

«Висловлюю щирі співчуття дітям, батькам, сестрі, усім рідним та друзям полеглого захисника. Світла пам’ять і наша довічна шана воїну!» - зазначив Ігор Пальонка.

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Теги: загиблі, війна
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