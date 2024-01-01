СБУ знешкодила агентурну групу фсб в Одесі, яка стежила за ППО

СБУ знешкодила агентурну групу фсб в Одесі, яка стежила за ППО
Служба безпеки нейтралізувала агентурну групу фсб, яка діяла в Одесі. До складу ворожого осередку входило двоє військових та їхня спільниця.

Про це у телеграмі повідомляє СБУ.

За завданням російської спецслужби фігуранти розвідували локації систем ППО, які обороняють Одесу.

Щоб встановити відповідні координати, агенти систематично об’їжджали обласний центр та його прилеглі території.

У разі виявлення «потрібних» об’єктів – приховано фотографували їх та позначали відповідні геолокації на гугл-картах.

Ще одним завданням ворожої групи було замасковане встановлення бездротових магнітних камер на території морського порту Одеси.

Для конспірації ворожі агенти використовували послуги таксі, а їхня спільниця маскувала зовнішність, постійно змінюючи перуки.

СБУ поетапно документувала всі факти розвідувально-підривної діяльності агресора і затримала резидента агентурної групи фсб та його спільника, коли вони фотографували військовий об’єкт.

Ще одного учасника ворожого осередку – місцеву жительку, затримали в її власному помешканні після того як вона зробила дорозвідку поблизу потенційної цілі.

Також СБУ провела комплексні заходи для убезпечення локацій українських військ.

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони, які вони окремо придбали та користувались винятково для комунікації з фсб.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена організованою групою в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Одеській області за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

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Теги: зрадники, СБУ
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