СБУ знешкодила агентурну групу фсб в Одесі, яка стежила за ППО
Сьогодні, 11:33
Служба безпеки нейтралізувала агентурну групу фсб, яка діяла в Одесі. До складу ворожого осередку входило двоє військових та їхня спільниця.
Про це у телеграмі повідомляє СБУ.
За завданням російської спецслужби фігуранти розвідували локації систем ППО, які обороняють Одесу.
Щоб встановити відповідні координати, агенти систематично об’їжджали обласний центр та його прилеглі території.
У разі виявлення «потрібних» об’єктів – приховано фотографували їх та позначали відповідні геолокації на гугл-картах.
Ще одним завданням ворожої групи було замасковане встановлення бездротових магнітних камер на території морського порту Одеси.
Для конспірації ворожі агенти використовували послуги таксі, а їхня спільниця маскувала зовнішність, постійно змінюючи перуки.
СБУ поетапно документувала всі факти розвідувально-підривної діяльності агресора і затримала резидента агентурної групи фсб та його спільника, коли вони фотографували військовий об’єкт.
Ще одного учасника ворожого осередку – місцеву жительку, затримали в її власному помешканні після того як вона зробила дорозвідку поблизу потенційної цілі.
Також СБУ провела комплексні заходи для убезпечення локацій українських військ.
Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони, які вони окремо придбали та користувались винятково для комунікації з фсб.
Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена організованою групою в умовах воєнного стану).
Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.
Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Одеській області за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.
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Про це у телеграмі повідомляє СБУ.
За завданням російської спецслужби фігуранти розвідували локації систем ППО, які обороняють Одесу.
Щоб встановити відповідні координати, агенти систематично об’їжджали обласний центр та його прилеглі території.
У разі виявлення «потрібних» об’єктів – приховано фотографували їх та позначали відповідні геолокації на гугл-картах.
Ще одним завданням ворожої групи було замасковане встановлення бездротових магнітних камер на території морського порту Одеси.
Для конспірації ворожі агенти використовували послуги таксі, а їхня спільниця маскувала зовнішність, постійно змінюючи перуки.
СБУ поетапно документувала всі факти розвідувально-підривної діяльності агресора і затримала резидента агентурної групи фсб та його спільника, коли вони фотографували військовий об’єкт.
Ще одного учасника ворожого осередку – місцеву жительку, затримали в її власному помешканні після того як вона зробила дорозвідку поблизу потенційної цілі.
Також СБУ провела комплексні заходи для убезпечення локацій українських військ.
Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони, які вони окремо придбали та користувались винятково для комунікації з фсб.
Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена організованою групою в умовах воєнного стану).
Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.
Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Одеській області за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.
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