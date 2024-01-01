Автобусом в Болгарію з онлайн-турагенцією АНЕКС Тур: доступні курорти





Автобусні тури до Болгарії на пляжі Сонячного Берега

10 кілометрів м'якого піску, ширина пляжу до 100 метрів, Блакитний Прапор, чудова туристична інфраструктура, аквапарк Action, місяць парк, променад уздовж моря. Вночі Сонячний Берег перетворюється на море вогнів: яскраво сяють вивіски казино, барів та нічних клубів.



Автобусні тури до Болгарії на курорт Сонячний Берег легко купити онлайн на сайті турагенції АНЕКС Тур для бюджетного та комфортного відпочинку:



у центральній частині курорту безліч недорогих готелів, віддаленість від пляжу не перевищує 800 м;

ближче до північної частини пляжу розташовані готелі 3-5* з басейнами та власними пляжними зонами.

Автобусні тури в Болгарію: чудовий Несебр

На південь від Сонячного берега розташоване старовинне місто порт Несебр. Місто-музей з історією понад 3000 років під охороною ЮНЕСКО – чудовий варіант відпустки на море, захоплюючих екскурсій та атмосферних фотосесій на тлі пам'яток архітектури.



Автобусні тури до Болгарії з проживанням в готелях Несебра часто обирають шанувальники дайвінгу: серед топових спотів частина старовинного форту, що затонула, корабель «Медіяні», риф Джані, підводні печери. Найкращий пляж - Південний. На кордоні Несебра та Равди розташований аквапарк Парадайз.



Автобусом у Болгарію на Золоті Піски

Курортна зона за 25 хвилин на північ від Варни – популярне місце автобусних турів до Болгарії для повноцінного відпочинку з дітьми. Золоті піски – це 3,5 км піщаного пляжу шириною до 110 м, марина для яхт, готелі "все включено" з басейнами і СПА-центрами, санаторії. Відразу за готелями починається величезний лісовий масив із пішохідними та велосипедними стежками, на курорті - дуже чисте повітря.



Автобусна Болгарія: бальнеокурорт Албена

Найкращий болгарський приморський курорт із центрами таласотерапії, ефективними програмами лікування мінеральними водами та грязелікуванням. Автобусні тури до Болгарії з проживанням у готелях Албени – можливість поєднати недорогий відпочинок на морі та оздоровчі програми. Основні напрями лікування в Албені: захворювання опорно-рухового апарату, шкіри, серцево-судинні проблеми.



Тури до Болгарії: чарівність Єленіте

До 2003 року пляжі Єленіте не були доступні широкому загалу. Сьогодні Єленіте – амбітний приморський курорт із унікальним мікрокліматом. Зовсім поряд із піщаними пляжами розташовані гаї сосен, кипарисів та евкаліптів, повітря наповнене корисними для органів дихання фітонцидами. Гирло річки Камчія – біосферний заповідник та шлях міграції птахів Via Pontica. Поблизу розташована устрична ферма.



Рельєф Єленіте каскадний, автобусні тури в готелі Єленіте краще вибирати туристам дорослим та з дітьми середнього та старшого шкільного віку. Гарячі тури автобусом до Болгарії з проживанням в готелях Єленіте - справжнє щастя, можливість відпочити на європейському курорті з дисконтом до 15%.



Автобусні тури в Болгарію – найдешевший спосіб відпочити на морі цього літа. Недорогі путівки від різних туроператорів з виїздом автобусом до Болгарії з різних міст України зібрані в одному онлайн-каталозі турагенції АНЕКС Тур. Легко знайти тур самостійно або замовити пошук актуальних варіантів відпочинку в Болгарії команді турагенції.



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