Обстріли Херсонщини: поліція показала моторошні фото

Обстріли Херсонщини: поліція показала моторошні фото
На Херсонщині через російську агресію постраждали цивільні, пошкоджено медичний та навчальні заклади, знищено 50 гектарів врожаю пшениці.

Правоохоронці фіксують воєнні злочини, повідомляє в телеграмі Нацполіція.

Упродовж доби війська рф завдали ударів із реактивних систем залпового вогню, артилерії, мінометів, авіації та БпЛА.

В Антонівці вибухову травму та уламкове поранення передпліччя отримала 97-річна жінка.

Вдень через артобстріл Корабельного району Херсона постраждали двоє жінок віком 45 і 75 років.

В Дніпровському районі внаслідок обстрілу травмована 59-річна жінка, в неї мінно-вибухова травма та контузія.

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Теги: обстріл, росія
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