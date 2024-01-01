Обстріли Херсонщини: поліція показала моторошні фото
Сьогодні, 12:39
На Херсонщині через російську агресію постраждали цивільні, пошкоджено медичний та навчальні заклади, знищено 50 гектарів врожаю пшениці.
Правоохоронці фіксують воєнні злочини, повідомляє в телеграмі Нацполіція.
Упродовж доби війська рф завдали ударів із реактивних систем залпового вогню, артилерії, мінометів, авіації та БпЛА.
В Антонівці вибухову травму та уламкове поранення передпліччя отримала 97-річна жінка.
Вдень через артобстріл Корабельного району Херсона постраждали двоє жінок віком 45 і 75 років.
В Дніпровському районі внаслідок обстрілу травмована 59-річна жінка, в неї мінно-вибухова травма та контузія.
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Правоохоронці фіксують воєнні злочини, повідомляє в телеграмі Нацполіція.
Упродовж доби війська рф завдали ударів із реактивних систем залпового вогню, артилерії, мінометів, авіації та БпЛА.
В Антонівці вибухову травму та уламкове поранення передпліччя отримала 97-річна жінка.
Вдень через артобстріл Корабельного району Херсона постраждали двоє жінок віком 45 і 75 років.
В Дніпровському районі внаслідок обстрілу травмована 59-річна жінка, в неї мінно-вибухова травма та контузія.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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