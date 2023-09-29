Мандрівну карту для незрячих створять на Волині

На Волині створять мандрівну карту для незрячих, яка відтворюватиме туристичний маршрут "Via Regia". Інклюзивний продукт передадуть Володимирському історичному музею імені Омеляна Дверницького.На ній буде зображено– середньовічні фортеці, палаци, колишні маєтки вельмож, сучасні музеї, повідомляє Волинська ОВА.Це стане можливим завдяки проєкту «Via Regia на дотик», яку втілюватиме ГО «Регіональний центр розвитку «Тріада» за підтримки Українського культурного фонду.Via Regia або Королівський шлях – це назва найстарішого та найдовшого сухопутного зв'язку між Східною і Західною Європою. Він існує вже понад 2000 років і поєднує 8 європейських держав, серед яких і Україна. У ширшому змісті це позначення певного типу доріг, які у середньовічній Європі підпорядковувалися безпосередньо королям та були під їх особливим захистом. В сучасній формі шлях існує як Європейський транспортний коридор E40. Міжнародна мережа використовує потенціал Королівського шляху як символ об'єднання Європи. У 2005 році шлях був відзначений як «Великий культурний шлях Ради Європи».«Власне, у рамках проєкту, команда візуалізує Via Regia для незрячих і слабозорих. Для цього буде виготовлена тактильна карта. Вона супроводжуватиметься аудіогідом із тифлокоментарями: інформація про кожен об’єкт буде адаптована для сприйняття людей із вадами зору та озвучуватиметься, – зазначила керівниця регіонального центру розвитку «Тріада». – Крім того, інформативні розповіді про частину об’єктів доповнюватимуться колоритними легендами. Додатками до карти стануть тактильні атласи з деталізованим і збільшеним зображенням історичних об’єктів, щоб відвідувачі з порушенням зору могли краще «роздивитися» його».Вона розповіла, що такі карти будуть передані в музейні заклади Волинської, Рівненської та Житомирської областей. Зокрема, Володимирському історичному музею імені Омеляна Дверницького, Рівненському обласному краєзнавчому музею, Державному історико-культурному заповіднику міста Дубно, Державному історико-культурному заповіднику міста Острог та замку-музею «Радомисль».Більшість цих музеїв знаходиться не в обласних центрах, а в менших громадах, щоб формувати у них інклюзивний простір, доступний для людей із порушенням зору.Ще однією важливою складовою проєку стануть майстер-класи з читання тактильних карт для людей з порушенням зору. Їх учасниками стануть як люди з порушенням зору, так і музейні працівники із закладів-партнерів, де буде розміщена мапа.