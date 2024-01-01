Сі Цзиньпін зустрінеться у Казахстані з путіним

Сі Цзіньпін відбув із державним візитом до Казахстану, де також візьме участь у 24-му засіданні Ради глав країн-членів Шанхайської організації співробітництва (ШОС) та вчергове зустрінеться з очільником росії володимиром путіним.



Про це повідомляє власний кореспондент



Саміт ШОС відбудеться 3 - 4 липня в Астані під головуванням президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва.



Для участі в ньому до казахстанської столиці прибудуть очільники країн-членів ШОС та країн спостерігачів і партнерів по діалогу, в тому числі лідери росії володимир путін та Індії Нарендра Моді, з якими Сі проведе окремі переговори.



Організатори заходу також очікують на приїзд генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша.



Після Казахстану Сі вирушить із дводенним держвізитом до сусіднього Таджикистану і 6 червня завершить поїздку до Центральної Азії.



Це другий закордонний візит китайського лідера цього року. У травні Сі здійснив європейське турне, впродовж тижня відвідавши Францію, Сербію та Угорщину.



У минулому році очільник Китаю здійснив чотири поїздки за межі країни до росії, Південної Африки, Сполучених Штатів і В’єтнаму.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Голова КНРвідбув із державним візитом до Казахстану, де також візьме участь у 24-му засіданні Ради глав країн-членів Шанхайської організації співробітництва (ШОС) та вчергове зустрінеться з очільником росіїПро це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Китаї.Саміт ШОС відбудеться 3 - 4 липня в Астані під головуванням президента КазахстануДля участі в ньому до казахстанської столиці прибудуть очільники країн-членів ШОС та країн спостерігачів і партнерів по діалогу, в тому числі лідери росії володимир путін та Індії, з якими Сі проведе окремі переговори.Організатори заходу також очікують на приїзд генерального секретаря ООНПісля Казахстану Сі вирушить із дводенним держвізитом до сусіднього Таджикистану і 6 червня завершить поїздку до Центральної Азії.Це другий закордонний візит китайського лідера цього року. У травні Сі здійснив європейське турне, впродовж тижня відвідавши Францію, Сербію та Угорщину.У минулому році очільник Китаю здійснив чотири поїздки за межі країни до росії, Південної Африки, Сполучених Штатів і В’єтнаму.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію