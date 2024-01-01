Сі Цзиньпін зустрінеться у Казахстані з путіним
Сьогодні, 12:50
Голова КНР Сі Цзіньпін відбув із державним візитом до Казахстану, де також візьме участь у 24-му засіданні Ради глав країн-членів Шанхайської організації співробітництва (ШОС) та вчергове зустрінеться з очільником росії володимиром путіним.
Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Китаї.
Саміт ШОС відбудеться 3 - 4 липня в Астані під головуванням президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва.
Для участі в ньому до казахстанської столиці прибудуть очільники країн-членів ШОС та країн спостерігачів і партнерів по діалогу, в тому числі лідери росії володимир путін та Індії Нарендра Моді, з якими Сі проведе окремі переговори.
Організатори заходу також очікують на приїзд генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша.
Після Казахстану Сі вирушить із дводенним держвізитом до сусіднього Таджикистану і 6 червня завершить поїздку до Центральної Азії.
Це другий закордонний візит китайського лідера цього року. У травні Сі здійснив європейське турне, впродовж тижня відвідавши Францію, Сербію та Угорщину.
У минулому році очільник Китаю здійснив чотири поїздки за межі країни до росії, Південної Африки, Сполучених Штатів і В’єтнаму.
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Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Китаї.
Саміт ШОС відбудеться 3 - 4 липня в Астані під головуванням президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва.
Для участі в ньому до казахстанської столиці прибудуть очільники країн-членів ШОС та країн спостерігачів і партнерів по діалогу, в тому числі лідери росії володимир путін та Індії Нарендра Моді, з якими Сі проведе окремі переговори.
Організатори заходу також очікують на приїзд генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша.
Після Казахстану Сі вирушить із дводенним держвізитом до сусіднього Таджикистану і 6 червня завершить поїздку до Центральної Азії.
Це другий закордонний візит китайського лідера цього року. У травні Сі здійснив європейське турне, впродовж тижня відвідавши Францію, Сербію та Угорщину.
У минулому році очільник Китаю здійснив чотири поїздки за межі країни до росії, Південної Африки, Сполучених Штатів і В’єтнаму.
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