Сі Цзиньпін зустрінеться у Казахстані з путіним

Сі Цзиньпін зустрінеться у Казахстані з путіним
Голова КНР Сі Цзіньпін відбув із державним візитом до Казахстану, де також візьме участь у 24-му засіданні Ради глав країн-членів Шанхайської організації співробітництва (ШОС) та вчергове зустрінеться з очільником росії володимиром путіним.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Китаї.

Саміт ШОС відбудеться 3 - 4 липня в Астані під головуванням президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва.

Для участі в ньому до казахстанської столиці прибудуть очільники країн-членів ШОС та країн спостерігачів і партнерів по діалогу, в тому числі лідери росії володимир путін та Індії Нарендра Моді, з якими Сі проведе окремі переговори.

Організатори заходу також очікують на приїзд генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша.

Після Казахстану Сі вирушить із дводенним держвізитом до сусіднього Таджикистану і 6 червня завершить поїздку до Центральної Азії.

Це другий закордонний візит китайського лідера цього року. У травні Сі здійснив європейське турне, впродовж тижня відвідавши Францію, Сербію та Угорщину.

У минулому році очільник Китаю здійснив чотири поїздки за межі країни до росії, Південної Африки, Сполучених Штатів і В’єтнаму.

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Теги: Росія, Україна, війна, путін
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