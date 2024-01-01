Перед судом на Волині постануть члени масштабної наркобанди

На Волині судитимуть членів злочинної організації, в яких вилучили понад вісім кілограмів психотропів.Про це у повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення дев'ятьма громадянами у складі злочинної організації незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а такожв особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ст. 255 КК України).Серед підозрюваних – три жительки Львівщини, неповнолітній син однієї з них, двоє волинян, двоє жителів Одещини та житель Дніпропетровської області.За даними слідства, співорганізатори злочинної організації створили Telegram-канал, аби збувати через «закладки» психотропні речовини на території Волинської та Львівської областей, та залучили до цієї діяльності інших членів.Встановлена причетність обвинувачених до 93 епізодів наркозлочинів, вчинених упродовж грудня 2023 – лютого 2024 року.У ході санкціонованих судом обшуків у фігурантів кримінального провадження вилучено понад 8 кг PVP, мобільні телефони, банківські картки, позашляховик, грошові кошти в сумі 20 тисяч гривень.Окрім того, в одного з них вилучено оборонну осколкову гранату РГН, відтак його обвинувачують ще і у придбанні та зберіганні вибухових речовин без передбаченого законом дозволу (ч.1 ст. 263 КК України)На усе вилучене накладено арешт.П'ятеро обвинувачених перебувають під вартою, двоє – під домашнім арештом, двох звільнено з-під варти у зв'язку з внесенням застави.Досудове розслідування: СУ ГУНП у Волинській області за оперативного супроводу УБН ГУНП в області.