Перед судом на Волині постануть члени масштабної наркобанди
Сьогодні, 12:20
На Волині судитимуть членів злочинної організації, в яких вилучили понад вісім кілограмів психотропів.
Про це у повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення дев'ятьма громадянами у складі злочинної організації незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також збуту особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ст. 255 КК України).
Серед підозрюваних – три жительки Львівщини, неповнолітній син однієї з них, двоє волинян, двоє жителів Одещини та житель Дніпропетровської області.
За даними слідства, співорганізатори злочинної організації створили Telegram-канал, аби збувати через «закладки» психотропні речовини на території Волинської та Львівської областей, та залучили до цієї діяльності інших членів.
Встановлена причетність обвинувачених до 93 епізодів наркозлочинів, вчинених упродовж грудня 2023 – лютого 2024 року.
У ході санкціонованих судом обшуків у фігурантів кримінального провадження вилучено понад 8 кг PVP, мобільні телефони, банківські картки, позашляховик, грошові кошти в сумі 20 тисяч гривень.
Окрім того, в одного з них вилучено оборонну осколкову гранату РГН, відтак його обвинувачують ще і у придбанні та зберіганні вибухових речовин без передбаченого законом дозволу (ч.1 ст. 263 КК України)
На усе вилучене накладено арешт.
П'ятеро обвинувачених перебувають під вартою, двоє – під домашнім арештом, двох звільнено з-під варти у зв'язку з внесенням застави.
Досудове розслідування: СУ ГУНП у Волинській області за оперативного супроводу УБН ГУНП в області.
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Про це у повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення дев'ятьма громадянами у складі злочинної організації незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також збуту особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ст. 255 КК України).
Серед підозрюваних – три жительки Львівщини, неповнолітній син однієї з них, двоє волинян, двоє жителів Одещини та житель Дніпропетровської області.
За даними слідства, співорганізатори злочинної організації створили Telegram-канал, аби збувати через «закладки» психотропні речовини на території Волинської та Львівської областей, та залучили до цієї діяльності інших членів.
Встановлена причетність обвинувачених до 93 епізодів наркозлочинів, вчинених упродовж грудня 2023 – лютого 2024 року.
У ході санкціонованих судом обшуків у фігурантів кримінального провадження вилучено понад 8 кг PVP, мобільні телефони, банківські картки, позашляховик, грошові кошти в сумі 20 тисяч гривень.
Окрім того, в одного з них вилучено оборонну осколкову гранату РГН, відтак його обвинувачують ще і у придбанні та зберіганні вибухових речовин без передбаченого законом дозволу (ч.1 ст. 263 КК України)
На усе вилучене накладено арешт.
П'ятеро обвинувачених перебувають під вартою, двоє – під домашнім арештом, двох звільнено з-під варти у зв'язку з внесенням застави.
Досудове розслідування: СУ ГУНП у Волинській області за оперативного супроводу УБН ГУНП в області.
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