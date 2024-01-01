Перед судом на Волині постануть члени масштабної наркобанди

Перед судом на Волині постануть члени масштабної наркобанди
На Волині судитимуть членів злочинної організації, в яких вилучили понад вісім кілограмів психотропів.

Про це у повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.

Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення дев'ятьма громадянами у складі злочинної організації незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також збуту особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ст. 255 КК України).

Серед підозрюваних – три жительки Львівщини, неповнолітній син однієї з них, двоє волинян, двоє жителів Одещини та житель Дніпропетровської області.

За даними слідства, співорганізатори злочинної організації створили Telegram-канал, аби збувати через «закладки» психотропні речовини на території Волинської та Львівської областей, та залучили до цієї діяльності інших членів.

Встановлена причетність обвинувачених до 93 епізодів наркозлочинів, вчинених упродовж грудня 2023 – лютого 2024 року.

У ході санкціонованих судом обшуків у фігурантів кримінального провадження вилучено понад 8 кг PVP, мобільні телефони, банківські картки, позашляховик, грошові кошти в сумі 20 тисяч гривень.

Окрім того, в одного з них вилучено оборонну осколкову гранату РГН, відтак його обвинувачують ще і у придбанні та зберіганні вибухових речовин без передбаченого законом дозволу (ч.1 ст. 263 КК України)

На усе вилучене накладено арешт.

П'ятеро обвинувачених перебувають під вартою, двоє – під домашнім арештом, двох звільнено з-під варти у зв'язку з внесенням застави.

Досудове розслідування: СУ ГУНП у Волинській області за оперативного супроводу УБН ГУНП в області.

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Теги: наркотики, Волинь
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