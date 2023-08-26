На Волині у полі знайшли давньоруський бронзовий перстень

На Волині у полі знайшли давньоруський бронзовий перстень
На території Волині виявлено чимало давньоруських прикрас, з-поміж яких найбільш поширеними є персні. В колекції Ковельського історичного музею зберігається кілька десятків перснів давньоруського, ранньо- та пізньосередньовічного періодів. Серед останніх музейних надходжень - бронзовий перстень, знайдений під час обробітку земельної ділянки між селами Туровичі та Миляновичі.

Про це повідомила головна зберігачка фондів Ковельського історичного музею Мирослава Мороз.

Знахідку у музей передала місцева мешканка Вероніка Коробова.

"Давньоруський перстень суцільнолитий щитковосерединний за формою, прикрашений стилізованим рослинним та геометричним орнаментом. Щиток круглої форми, діаметром 12 мм, прикрашений орнаментом у вигляді чотирьохпелюсткової квітки, вписаної у коло. Така квітка символізувала хрест, що був на Русі з давніх часів важливим символом. Перстень з таким зображенням міг слугувати не лише прикрасою, але і виконувати роль амулету – оберегу, який захищав від хвороб, від усілякого зла та лиха.

Від щитка по обидва боки кільця перстень має розширення у формі пелюсток, які плавно переходять в основу кільця. На кожній пелюстці викарбувані по чотири насічки", - розповіла зберігачка фондів музею.
На Волині у полі знайшли давньоруський бронзовий перстень

За її словами, саме такі щитковосерединні персні із зображенням чотирипелюсткової квітки та іншою орнаментацією були найбільш модними на Волині у давньоруський період. Здебільшого це була жіноча прикраса, хоча носили їх і чоловіки, і діти.

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Теги: Волинь, бронзовий перстень, знахідка
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