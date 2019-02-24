У Луцьку батько під час конфлікту вдарив сина ножем

У Луцьку батько завдав ножові поранення сину: його затримали поліцейські.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Інцидент трапився вчора, 1 липня, близько 15 години в одному із житлових районів Луцька. Під час конфлікту 73-річний лучанин наніс ножові поранення своєму 47-річному сину. З травмами його госпіталізували й прооперували, загрози життю немає.Поліцейські затримали нападника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисні тяжкі тілесні ушкодження.Нині чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу.