У Луцьку батько під час конфлікту вдарив сина ножем
Сьогодні, 11:17
У Луцьку батько завдав ножові поранення сину: його затримали поліцейські.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Інцидент трапився вчора, 1 липня, близько 15 години в одному із житлових районів Луцька. Під час конфлікту 73-річний лучанин наніс ножові поранення своєму 47-річному сину. З травмами його госпіталізували й прооперували, загрози життю немає.
Поліцейські затримали нападника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисні тяжкі тілесні ушкодження.
Нині чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Інцидент трапився вчора, 1 липня, близько 15 години в одному із житлових районів Луцька. Під час конфлікту 73-річний лучанин наніс ножові поранення своєму 47-річному сину. З травмами його госпіталізували й прооперували, загрози життю немає.
Поліцейські затримали нападника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисні тяжкі тілесні ушкодження.
Нині чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу.
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