Під завалами будинку у Дніпрі знайшли тіло жінки: кількість загиблих зросла до двох

Під завалами будинку у Дніпрі знайшли тіло жінки: кількість загиблих зросла до двох
У Дніпрі до двох людей зросла кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по багатоповерховому житловому будинку 28 червня.

Про це повідомив голова Дніпропетровської військової обласної державної адміністрації Сергій Лисак.

"Вночі у дніпровському будинку, який ворог понівечив у п'ятницю, рятувальники виявили тіло жінки.

Таким чином, вже відомо про двох людей, які загинули того трагічного вечора", - йдеться в повідомленні.

Лисак додав, що роботи на місці події тривають. Надзвичайники розібрали близько 70% конструкцій.


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Теги: Україна, росія, війна
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