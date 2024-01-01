Під завалами будинку у Дніпрі знайшли тіло жінки: кількість загиблих зросла до двох





Про це повідомив голова Дніпропетровської військової обласної державної адміністрації Сергій Лисак.



"Вночі у дніпровському будинку, який ворог понівечив у п'ятницю, рятувальники виявили тіло жінки.



Таким чином, вже відомо про двох людей, які загинули того трагічного вечора", - йдеться в повідомленні.



Лисак додав, що роботи на місці події тривають. Надзвичайники розібрали близько 70% конструкцій.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Дніпрі до двох людей зросла кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по багатоповерховому житловому будинку 28 червня.Про це повідомив голова Дніпропетровської військової обласної державної адміністрації"Вночі у дніпровському будинку, який ворог понівечив у п'ятницю, рятувальники виявили тіло жінки.Таким чином, вже відомо про двох людей, які загинули того трагічного вечора", - йдеться в повідомленні.Лисак додав, що роботи на місці події тривають. Надзвичайники розібрали близько 70% конструкцій.

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