Бойові офіцери Бригади Богуна проведуть на Волині безкоштовний 3-денний вишкіл у ТНЦ «Тернове Поле»

Бойові офіцери Бригади Богуна проведуть на Волині безкоштовний 3-денний вишкіл у ТНЦ «Тернове Поле»
Бойові офіцери Бригади Богуна проведуть на Волині безкоштовний 3-денний вишкіл для всіх бажаючих у ТНЦ «Тернове Поле».

Про це повідомили організатори заходу.

У контексті війни в Україні, важливість готовності громадян до різних викликів є як ніколи актуальною. З 5 по 7 липня 2024 року на території ТНЦ «Тернове Поле» відбудеться безкоштовний 3-денний вишкіл, організований бойовими офіцерами 1-ї Окремої Бригали Спецпризначення ім. Івана Богуна. Це унікальна можливість для цивільних лучан отримати необхідні знання та навички, які можуть стати вирішальними у складні часи.
Бойові офіцери Бригади Богуна проведуть на Волині безкоштовний 3-денний вишкіл у ТНЦ «Тернове Поле»

Організатори 3-денного вишколу обіцяють, що кожен день буде насичений інтенсивними практичними заняттями з різних військових дисциплін.

Військові наголошують, такі вишколи особливо важливі для цивільних громадян. Адже отримані під час навчання навички можуть бути корисними не лише у випадку активних бойових дій, але й у повсякденному житті, підвищуючи загальну готовність суспільства до опору ворогу і впевненість у власних силах.
Бойові офіцери Бригади Богуна проведуть на Волині безкоштовний 3-денний вишкіл у ТНЦ «Тернове Поле»

Хто може взяти участь?

До участі запрошуються всі охочі від 18 років, які прагнуть підвищити свою обізнаність у військовій сфері та бути готовими до будь-яких викликів.
Бойові офіцери Бригади Богуна проведуть на Волині безкоштовний 3-денний вишкіл у ТНЦ «Тернове Поле»

Як зареєструватися?

Реєстрація у п.п. на сторінці ТНЦ «Тернове Поле» за посиланням або зателефонувати за номером 0509071384. Участь безкоштовна, але кількість місць обмежена, тому не варто зволікати.

Цей вишкіл є не лише можливістю отримати практичні військові навички, але й стати частиною спільноти, яка готова захищати свою країну. Тож не втрачайте шанс долучитися до цього унікального заходу і зробити свій внесок у зміцнення обороноздатності України.

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Бойові офіцери Бригади Богуна проведуть на Волині безкоштовний 3-денний вишкіл у ТНЦ «Тернове Поле»

Для додаткової інформації та реєстрації звертайтеся за телефоном 0509071384.

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Теги: Тернове поле, вишкіл, Волинь
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