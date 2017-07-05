Бойові офіцери Бригади Богуна проведуть на Волині безкоштовний 3-денний вишкіл у ТНЦ «Тернове Поле»





Про це повідомили організатори заходу.



У контексті війни в Україні, важливість готовності громадян до різних викликів є як ніколи актуальною. З 5 по 7 липня 2024 року на території ТНЦ «Тернове Поле» відбудеться безкоштовний 3-денний вишкіл, організований бойовими офіцерами 1-ї Окремої Бригали Спецпризначення ім. Івана Богуна. Це унікальна можливість для цивільних лучан отримати необхідні знання та навички, які можуть стати вирішальними у складні часи.



Організатори 3-денного вишколу обіцяють, що кожен день буде насичений інтенсивними практичними заняттями з різних військових дисциплін.



Військові наголошують, такі вишколи особливо важливі для цивільних громадян. Адже отримані під час навчання навички можуть бути корисними не лише у випадку активних бойових дій, але й у повсякденному житті, підвищуючи загальну готовність суспільства до опору ворогу і впевненість у власних силах.



Хто може взяти участь?



До участі запрошуються всі охочі від 18 років, які прагнуть підвищити свою обізнаність у військовій сфері та бути готовими до будь-яких викликів.



Як зареєструватися?



Реєстрація у п.п. на сторінці ТНЦ «Тернове Поле» за



Цей вишкіл є не лише можливістю отримати практичні військові навички, але й стати частиною спільноти, яка готова захищати свою країну. Тож не втрачайте шанс долучитися до цього унікального заходу і зробити свій внесок у зміцнення обороноздатності України.



---



Для додаткової інформації та реєстрації звертайтеся за телефоном 0509071384.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Бойові офіцери Бригади Богуна проведуть на Волині безкоштовний 3-денний вишкіл для всіх бажаючих у ТНЦ «Тернове Поле».Про це повідомили організатори заходу.У контексті війни в Україні, важливість готовності громадян до різних викликів є як ніколи актуальною. З 5 по 7 липня 2024 року на території ТНЦ «Тернове Поле» відбудеться безкоштовний 3-денний вишкіл, організований бойовими офіцерами 1-ї Окремої Бригали Спецпризначення ім. Івана Богуна. Це унікальна можливість для цивільних лучан отримати необхідні знання та навички, які можуть стати вирішальними у складні часи.Організатори 3-денного вишколу обіцяють, що кожен день буде насичений інтенсивними практичними заняттями з різних військових дисциплін.Військові наголошують, такі вишколи особливо важливі для цивільних громадян. Адже отримані під час навчання навички можуть бути корисними не лише у випадку активних бойових дій, але й у повсякденному житті, підвищуючи загальну готовність суспільства до опору ворогу і впевненість у власних силах.До участі запрошуються всі охочі від 18 років, які прагнуть підвищити свою обізнаність у військовій сфері та бути готовими до будь-яких викликів.Реєстрація у п.п. на сторінці ТНЦ «Тернове Поле» за посиланням або зателефонувати за номером 0509071384. Участь безкоштовна, але кількість місць обмежена, тому не варто зволікати.Цей вишкіл є не лише можливістю отримати практичні військові навички, але й стати частиною спільноти, яка готова захищати свою країну. Тож не втрачайте шанс долучитися до цього унікального заходу і зробити свій внесок у зміцнення обороноздатності України.---

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію