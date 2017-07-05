Бойові офіцери Бригади Богуна проведуть на Волині безкоштовний 3-денний вишкіл у ТНЦ «Тернове Поле»
Сьогодні, 13:20
Бойові офіцери Бригади Богуна проведуть на Волині безкоштовний 3-денний вишкіл для всіх бажаючих у ТНЦ «Тернове Поле».
Про це повідомили організатори заходу.
У контексті війни в Україні, важливість готовності громадян до різних викликів є як ніколи актуальною. З 5 по 7 липня 2024 року на території ТНЦ «Тернове Поле» відбудеться безкоштовний 3-денний вишкіл, організований бойовими офіцерами 1-ї Окремої Бригали Спецпризначення ім. Івана Богуна. Це унікальна можливість для цивільних лучан отримати необхідні знання та навички, які можуть стати вирішальними у складні часи.
Організатори 3-денного вишколу обіцяють, що кожен день буде насичений інтенсивними практичними заняттями з різних військових дисциплін.
Військові наголошують, такі вишколи особливо важливі для цивільних громадян. Адже отримані під час навчання навички можуть бути корисними не лише у випадку активних бойових дій, але й у повсякденному житті, підвищуючи загальну готовність суспільства до опору ворогу і впевненість у власних силах.
Хто може взяти участь?
До участі запрошуються всі охочі від 18 років, які прагнуть підвищити свою обізнаність у військовій сфері та бути готовими до будь-яких викликів.
Як зареєструватися?
Реєстрація у п.п. на сторінці ТНЦ «Тернове Поле» за посиланням або зателефонувати за номером 0509071384. Участь безкоштовна, але кількість місць обмежена, тому не варто зволікати.
Цей вишкіл є не лише можливістю отримати практичні військові навички, але й стати частиною спільноти, яка готова захищати свою країну. Тож не втрачайте шанс долучитися до цього унікального заходу і зробити свій внесок у зміцнення обороноздатності України.
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Для додаткової інформації та реєстрації звертайтеся за телефоном 0509071384.
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Про це повідомили організатори заходу.
У контексті війни в Україні, важливість готовності громадян до різних викликів є як ніколи актуальною. З 5 по 7 липня 2024 року на території ТНЦ «Тернове Поле» відбудеться безкоштовний 3-денний вишкіл, організований бойовими офіцерами 1-ї Окремої Бригали Спецпризначення ім. Івана Богуна. Це унікальна можливість для цивільних лучан отримати необхідні знання та навички, які можуть стати вирішальними у складні часи.
Організатори 3-денного вишколу обіцяють, що кожен день буде насичений інтенсивними практичними заняттями з різних військових дисциплін.
Військові наголошують, такі вишколи особливо важливі для цивільних громадян. Адже отримані під час навчання навички можуть бути корисними не лише у випадку активних бойових дій, але й у повсякденному житті, підвищуючи загальну готовність суспільства до опору ворогу і впевненість у власних силах.
Хто може взяти участь?
До участі запрошуються всі охочі від 18 років, які прагнуть підвищити свою обізнаність у військовій сфері та бути готовими до будь-яких викликів.
Як зареєструватися?
Реєстрація у п.п. на сторінці ТНЦ «Тернове Поле» за посиланням або зателефонувати за номером 0509071384. Участь безкоштовна, але кількість місць обмежена, тому не варто зволікати.
Цей вишкіл є не лише можливістю отримати практичні військові навички, але й стати частиною спільноти, яка готова захищати свою країну. Тож не втрачайте шанс долучитися до цього унікального заходу і зробити свій внесок у зміцнення обороноздатності України.
---
Для додаткової інформації та реєстрації звертайтеся за телефоном 0509071384.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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