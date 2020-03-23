Житель Закарпаття «зашив» у мікроавтобус двох пасажирів і 20 тисяч пачок сигарет





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Щоб збагатитися, підприємливий закарпатець обладнав свій мікроавтобус марки «Мерседес Спринтер» нішею, а під обшивку вантажного відсіку спакував майже 20 тисяч пачок сигарет (39 ящиків). Далі підшукав двох чоловіків, які мали намір незаконно потрапити за кордон, пообіцяв одному з них за 10 іншому за 20 тисяч доларів США безперешкодний перетин держрубежу та помістив їх у обладнану нішу. До того ж розраховував на підсилення успіху темною порою доби, близько першої години ночі вирушив на реалізацію свого «бізнес-проєкту».



Задум ділка зруйнував прикордонний наряд від відділення інспекторів прикордонної служби «Хижа». О пів на другу ночі авто закарпатця на одному із контрольних постів. Під час перевірки військовослужбовці виявили у сховку двох чоловіків – 30-річного черкащанина та 23-річного киянина, які зізнались у своїх намірах незаконно покинути територію України. У ході подальшої перевірки транспортного засобу із залученням оперативників загону, прикордонники виявили також і сховок з тютюновими виробами без марок акцизного збору.



Тож своїми діями закарпатець вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та 204 ККУ (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів), по даному факти прикордонники повідомили співробітників поліції.



Держприкордонслужба пропонує посади з пристойним грошовим забезпеченням, солідним соціальним пакетом, а головне – можливістю долучитися до охорони правопорядку та захисту Вітчизни від агресора.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Закарпатті прикордонники Мукачівського загону викрили 41-річного жителя села Дюла на спробі незаконного підробітку одразу на двох видах протиправної діяльності.Про це розповіли у ДПСУ.Щоб збагатитися, підприємливий закарпатець обладнав свій мікроавтобус марки «Мерседес Спринтер» нішею, а під обшивку вантажного відсіку спакував майже 20 тисяч пачок сигарет (39 ящиків). Далі підшукав двох чоловіків, які мали намір незаконно потрапити за кордон, пообіцяв одному з них за 10 іншому за 20 тисяч доларів США безперешкодний перетин держрубежу та помістив їх у обладнану нішу. До того ж розраховував на підсилення успіху темною порою доби, близько першої години ночі вирушив на реалізацію свого «бізнес-проєкту».Задум ділка зруйнував прикордонний наряд від відділення інспекторів прикордонної служби «Хижа». О пів на другу ночі авто закарпатця на одному із контрольних постів. Під час перевірки військовослужбовці виявили у сховку двох чоловіків – 30-річного черкащанина та 23-річного киянина, які зізнались у своїх намірах незаконно покинути територію України. У ході подальшої перевірки транспортного засобу із залученням оперативників загону, прикордонники виявили також і сховок з тютюновими виробами без марок акцизного збору.Тож своїми діями закарпатець вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та 204 ККУ (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів), по даному факти прикордонники повідомили співробітників поліції.Держприкордонслужба пропонує посади з пристойним грошовим забезпеченням, солідним соціальним пакетом, а головне – можливістю долучитися до охорони правопорядку та захисту Вітчизни від агресора.

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