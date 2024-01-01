Поблизу Луцька зіткнулися дві вантажівки





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



Зі слів очевидців, автопригода трапилася на автотрасі біля повороту на село Брище у Луцькому районі приблизно о 12:15-12:30. Зіткнулися дві вантажівки.







У поліції підтвердили факт аварії. Дорогу не поділили дві вантажівки МАН. Водії були тверезі.



На щастя, обійшлося без постраждалих.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На автомобільній трасі у Луцькому районі сьогодні, 2 липня, трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю двох вантажівок.Про цеповідомили очевидці.Зі слів очевидців, автопригода трапилася на автотрасі біля повороту на село Брище у Луцькому районі приблизно о 12:15-12:30. Зіткнулися дві вантажівки.У поліції підтвердили факт аварії. Дорогу не поділили дві вантажівки МАН. Водії були тверезі.На щастя, обійшлося без постраждалих.

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