Поблизу Луцька зіткнулися дві вантажівки
Сьогодні, 13:29
На автомобільній трасі у Луцькому районі сьогодні, 2 липня, трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю двох вантажівок.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Зі слів очевидців, автопригода трапилася на автотрасі біля повороту на село Брище у Луцькому районі приблизно о 12:15-12:30. Зіткнулися дві вантажівки.
У поліції підтвердили факт аварії. Дорогу не поділили дві вантажівки МАН. Водії були тверезі.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Зі слів очевидців, автопригода трапилася на автотрасі біля повороту на село Брище у Луцькому районі приблизно о 12:15-12:30. Зіткнулися дві вантажівки.
У поліції підтвердили факт аварії. Дорогу не поділили дві вантажівки МАН. Водії були тверезі.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
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