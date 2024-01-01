Поблизу Луцька зіткнулися дві вантажівки

Поблизу Луцька зіткнулися дві вантажівки
На автомобільній трасі у Луцькому районі сьогодні, 2 липня, трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю двох вантажівок.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

Зі слів очевидців, автопригода трапилася на автотрасі біля повороту на село Брище у Луцькому районі приблизно о 12:15-12:30. Зіткнулися дві вантажівки.



У поліції підтвердили факт аварії. Дорогу не поділили дві вантажівки МАН. Водії були тверезі.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

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Теги: ДТП, Луцьк
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